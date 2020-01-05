767 غرفة فندقية جديدة في دبي كل شهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 8442 غرفة فندقية جديدة خلال 11 شهراً، في الفترة الممتدة بين يناير ونهاية نوفمبر 2019، ضمن 16 منشأة جديدة، أي بمعدل يزيد على 767 غرفة فندقية كل شهر.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد شمل المعروض الجديد مختلف فئات الغرف، بما في ذلك الشقق الفندقية، ووصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 124 ألفاً و409 غرف، في نهاية نوفمبر 2019، مقابل 115 ألفاً و967 غرفة في بداية يناير 2019 (بنمو نسبة 7.28%)، منها 25 ألفاً و194 شقة فندقية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية ارتفع بدوره إلى 732 منشأة.

ووفقاً للإحصاءات، فإنه في نهاية نوفمبر الماضي، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 42 ألفاً و603 غرف ضمن 124 منشأة فندقية، تليها الغرف من فئة «أربع نجوم» التي استحوذت على نحو 26% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 32 ألفاً و582 غرفة ضمن 157 منشأة، فيما جاءت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» في المركز الثالث، بعد أن وصلت حصتها إلى نحو 19%، بسعة بلغت 24 ألفاً و30 غرفة فندقية ضمن 255 منشأة.

وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية «ديلكوس» 68 منشأة، في نهاية نوفمبر 2019، تضم 10 آلاف و465 شقة فندقية لتستحوذ على 9% من إجمالي سوق دبي الفندقية، مقابل 128 منشأة «ستاندرد» تضم 14 ألفاً و729 شقة فندقية، وبحصة بلغت 12%.

وبيّنت الإحصاءات أنه خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من عام 2019، سجلت منشآت الشقق الفندقية «ديلكوس» و«ستاندرد»، أعلى معدل إشغال بلغ 76%، فيما سجلت الفنادق الفاخرة من فئة «خمس نجوم» نسبة إشغال بلغت 74%. ووصل معدل الإشغال العام لجميع المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى 75%، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2019.

يشار إلى أن دبي استقبلت 15 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، بما يعادل 1.36 مليون زائر شهرياً، مقابل 14.3 مليون زائر استقبلتهم الإمارة في الفترة ذاتها من عام 2018، بنمو نسبته نحو 5%.