968 ألف مستثمر في «أبوظبي للأوراق المالية».. والإماراتيون يتصدرون

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية العام الماضي، 968 ألف مستثمر، كما شهد العام 2019 إصدار 4993 رقم مستثمر مقارنة مع 4644 رقما في العام 2018 أي بزيادة نسبتها 7.5%.

وأوضح السوق في بيان، أن أرقام المستثمرين الصادرة خلال العام الماضي توزعت على النحو التالي: 4498 منها للأفراد و495 للمؤسسات.

وبالنسبة لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، بين السوق أن عدد المستثمرين الإماراتيين بلغ 3370 مستثمرا، فيما بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين 237، لتسجل أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية 561، بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى بعدد 825 رقم مستثمر.

وكان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى العام 2019 على ارتفاع بنسبة نحو 3.3 %، مغلقا عند 5075 نقطة، بعد أن كان المؤشر سجل أعلى مستوى له عند 5404 نقاط في الربع الثاني من العام ذاته.

وسجلت قيم التداولات في السوق ارتفاعاً خلال العام الماضي لتبلغ نحو 57 مليار درهم مقارنة بنحو 40 مليار درهم في عام 2018، أي بنسبة ارتفاع قدرها نحو 43.3%. وكان ديسمبر 2019 الأعلى من حيث قيمة التداول والتي بلغت 11.1 مليار درهم، بينما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال العام الماضي نحو 228 مليون درهم، مقابل 157 مليون درهم خلال عام 2018 أي بارتفاع نسبته نحو 44%.

وسجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019 لتبلغ نحو 15.5 مليار سهم مقارنة بنحو 15.4 مليار سهم في عام 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.75 %.

كما كان ديسمبر من عام 2019 هو الأعلى من حيث حجم التداول والتي بلغت نحو 1.75مليار سهم، في حين بلغ معدل حجم التداول اليومي خلال العام الماضي نحو 62 مليون سهم، مقابل 61 مليون سهم في عام 2018 أي بنسبة ارتفاع قدرها نحو 1.6%.

وجاوزت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 531 مليار درهم في نهاية العام 2019. أما بالنسبة للعام 2018، فقد بلغت القيمة السوقية نحو 505 مليارات درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.1%.