7.4 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، عن تسجيل مبيعاتها السنوية، خلال العام الماضي، رقماً قياسياً بلغ أكثر من 7.4 مليارات درهم.

وأوضحت السوق، في بيان، أن مبيعات ديسمبر أظهرت مؤشرات قوية إلى أن السوق في طريقها لإنهاء موسم 2019 على نحو مميز، بعد أن جاوزت مبيعاتها مليارَي درهم حتى 26 ديسمبر، وقدمت لعملائها في الذكرى 36 لتأسيسها (20 ديسمبر)، عرض خصومات بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع، الأمر الذي قفز بالمبيعات اليومية إلى مستويات جديدة، مسجلة في يوم ذكرى التأسيس 190.2 ألف معاملة بيع، بلغت قيمتها 111.65 مليون درهم.

الأكثر مبيعاً

وبيّن النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم مكلوغلين، أن السوق سجلت، خلال العام الماضي، ما يزيد على 24.2 مليون معاملة بيع، أي ما يعادل 66.5 ألف معاملة يومياً، فيما تجاوز إجمالي عدد الوحدات السلعية التي تم بيعها 64.5 مليون وحدة.

وأضاف مكلوغلين أن الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً، شملت العطور ومستحضرات التجميل والتبغ والإلكترونيات، حيث ارتفعت مبيعات العطور 2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2018، مسجلة 1.124 مليار درهم، ومسهمة بنسبة 15% من إجمالي المبيعات السنوية.

وتابع إن مستحضرات التجميل سجلت 748.7 مليون درهم، لتسهم بنسبة 11% من إجمالي عائدات السوق، بينما حلت مبيعات التبغ في المركز الثالث بعد أن سجلت 817.1 مليون درهم، وأسهمت بـ11% أيضاً من إجمالي العائدات، تلتها مبيعات الإلكترونيات التي سجلت 558.05 مليون درهم.

«المغادرون» و«القادمون»

وأفاد مكلوغلين بأن مبيعات السوق في صالات المغادرين حققت 6.6 مليارات درهم، لتسهم بنسبة 89% من إجمالي المبيعات السنوية، فيما بلغ إجمالي مبيعات السوق في صالات القادمين 664.2 مليون درهم، أي ما يعادل 9% من إجمالي مبيعات عام 2019.

وأشار مكلوغلين إلى العديد من المشروعات التي أنجزتها سوق دبي الحرة العام الماضي، قائلاً: «استثمرنا في عدد من التجديدات الرئيسة في الصالة (B)، بما في ذلك افتتاح (بوتيك شانيل)، ومتجر (مايسون كريستيان ديور)، و(بوتيك غوتشي)».

وأضاف: «نتطلع، خلال الشهر الجاري، إلى افتتاح التوسعة الإضافية الجديدة على مساحة 1100 متر مربع في صالة القادمين في المبنى رقم (3)، الذي سيكون مرئياً للمسافرين على نحو أفضل في منطقة الأمتعة، وسنواصل المرحلة الثانية من تجديدات محال (فود بلس) في الصالة (B)».

قطاع الترفيه

وأكد مكلوغلين أن «سوق دبي الحرة تعمل على مواصلة تطوير أعمالها سوق في قطاع الترفيه، إذ يستمر الأداء الجيد لفندق (جميرا كريك سايد)، بينما احتفلت القرية الإيرلندية في القرهود بالذكرى 23 لافتتاحها في أكتوبر، وافتتحنا القرية الإيرلندية الثالثة في فندق (دبي ستوديو وان)، وسنفتتح الرابعة على أرض (إكسبو) في أكتوبر المقبل».

شكر

قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم مكلوغلين، إن «موسم 2019 كان رائعاً بشكل عام لمؤسستنا، وأتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الدائم، وأضم صوتي إلى سموه في توجيه الشكر إلى فريق عمل سوق دبي الحرة، وإلى الموردين والعملاء الذين أسهموا في تطور مؤسستنا ونجاحها».

15%

من المبيعات السنوية أسهمت فيها العطور، مع تسجيلها 1.12 مليار درهم.