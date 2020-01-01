«دبي للذهب والمجوهرات» تتوقع تحسناً كبيراً في المبيعات خلال 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بأن تقديرات أسعار الذهب في الأسواق خلال عام 2020 ستراوح بين 1500 و1600 دولار للأونصة، متوقعة أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

وتوقعت المجموعة لـ«الإمارات اليوم» أن يشهد عام 2020 تحسناً كبيراً في الإقبال على المجوهرات والمشغولات الذهبية محلياً مقارنة بعام 2019، بدعم من فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن ارتفاع نسب التصدير وإعادة التصدير للمشغولات الذهبية من دبي.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، أن تراوح أسعار الذهب في الأسواق خلال عام 2020 بين 1500 و1600 دولار للأونصة، نظراً لاستمرار الاضطرابات في العالم خلال العام الجديد.

وأضاف أن من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية طلباً بنسب كبيرة متباينة على السبائك والعملات الذهبية، لأغراض الهدايا والادخار، أو الاستثمار في الذهب كملاذ أمن.

ورأى أن 2020 سيشهد عموماً تحسناً في مبيعات أسواق الذهب والمجوهرات في دبي، مقارنة بعام 2019، بدعم من ارتفاع نشاط الحركة السياحية، وزخم فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي من المتوقع أن يدفع المبيعات للارتفاع بما يجاوز 20% مقارنة بعام 2019.

حركة التصدير

ولفت عبدالله إلى أن فعاليات «إكسبو 2020 دبي» ستسهم أيضاً في ارتفاع حركة التصدير وإعادة التصدير للمشغولات الذهبية من دبي إلى الأسواق العالمية، وذلك مع زيادة فرص توافد ممثلي الشركات إلى دبي خلال تلك الفترة، لافتاً إلى أن نشاط تصدير وإعادة تصدير المشغولات من دبي يستحوذ على نسب تصل إلى 75% من إجمالي المبيعات في القطاع.

نمو المبيعات

وذكر عبدالله أنه على الرغم من مواجهة أسواق الذهب لبعض التحديات خلال عام 2019، تأثراً بتداعيات عالمية، فإن تقديرات مبيعات أسواق الذهب في دبي حافظت على معدلات نمو مقدرة بنسبة 3% وبشكل موازٍ لنسب النمو المسجلة للمبيعات خلال عام 2018.

وذكر أن عام 2019 شهد معدلات نمو أعلى في مبيعات المشغولات الذهبية خلال النصف الأول منه، مقارنة بمبيعات النصف الثاني من العام، تأثراً بالارتفاعات السعرية الكبيرة للذهب عالمياً خلال النصف الثاني.

وأكد أن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح نهاية عام 2018، أظهر نتائج إيجابية خلال عام 2019، ودعم المبيعات للسياح خلال فترات مختلفة من العام، وهو ما حافظ على تسجيل معدلات نمو في مبيعات المشغولات والمجوهرات بأسواق دبي، خصوصاً خلال أوقات ذروة نشاط الأفواج السياحية.