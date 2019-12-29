«توتوك»: لا نتبع أي حكومة.. ونناشد «أبل» و«غوغل» إعادة التطبيق

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

قالت الشركة المطورة لتطبيق «توتوك» إنها شركة مستقلة، ولا تتبع ولا ترتبط بأي حكومة في العالم، وإن الشركة أسستها مجموعة من رواد الأعمال الدوليين لجعل حياة الناس الرقمية أكثر سهولة.

وطالب مؤسس الشركة المطورة للتطبيق، ويدعى جياك، في أول فيديو يتم بثه للشركة: «أدعو متجرَي التطبيقات (أبل ستور) و(غوغل بلاي) إلى إعادة تنزيل التطبيق مرة أخرى»، موضحاً أن التطبيق منذ بدايته أصبح مثار حديث عن جودته ووضوحه، إلا أنه فجأة ودون مقدمات ودون أسباب تعرض لشائعات لا أساس لها من الصحة، وقامت «غوغل» و«أبل» بحذفه من التطبيقات الخاصة بهما، ولم يعد بإمكان المستخدمين تنزيله مجدداً. وأوضح مؤسس التطبيق أنه منذ حذف التطبيق، تعمل الشركة مع فريقين من «غوغل» و«أبل» من أجل إعادة التطبيق مرة أخرى، وإزالة أي أسباب للقلق من جانبهما، موضحاً أن الشركة المطورة للتطبيق ملتزمة بكل الإجراءات المطلوبة لإعادة التطبيق.

ودعا مؤسس التطبيق كلاً من «أبل» و«غوغل» إلى زيارة مقر الشركة، والتباحث بشكل مباشر في حالة استمرار وجود أي قلق بشان أي أمر، والعمل على معالجة أي مشكلة تعوق إعادة التطبيق مرة أخرى إلى متجرَي «أبل» و«غوغل بلاي».

وأكد مجدداً أن الخصوصية والحفاظ على بيانات المستخدمين يعدان أولوية صارمة يتم الالتزام بها منذ بداية عمل التطبيق وحتى اليوم، مشيراً إلى أن كل نسخة من التطبيق خضعت لعملية مراجعة صارمة.

وأشار المؤسس إلى أن التطبيق أصبح من أكثر التطبيقات تنزيلاً خلال فترة قليلة، مشيراً إلى أن الملايين ينتظرون التواصل مرة أخرى مع عائلاتهم وأصدقائهم عبر هذا التطبيق.