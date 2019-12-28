"توتوك": لا نتبع أي حكومة ونناشد "أبل" و"غوغل" إعادة التطبيق

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت الشركة المطورة لتطبيق "توتوك" إنها شركة مستقلة ولا تتبع ولا ترتبط بأي حكومة في العالم، وإن الشركة أسسها مجموعة من رواد الأعمال الدوليين لجعل حياة الناس الرقمية أكثر سهولة.

وطالب مؤسس الشركة المطورة للتطبيق، ويُدعى جياك في اول فيديو يتم بثه للشركة: "أدعو متجر التطبيقات (أبل ستور) و(غوغل بلاي) إلى إعادة تنزيل التطبيق مرة أخرى"، موضحاً أن التطبيق منذ بدايته اصبح مثار حديث عن جودته ووضوحه، الا أنه فجأة ومن دون مقدمات ومن دون أسباب تعرض التطبيق لشائعات لا أساس لها من الصحة، وقامت "غوغل" و"أبل" بحذفه من التطبيقات الخاصة بهما ولم يعد بإمكان المستخدمين تنزيله مجدداً.

وأوضح مؤسس التطبيق، أنه منذ حذف التطبيق وتعمل الشركة مع فريق من "غوغل" و"أبل" من أجل إعادة التطبيق مرة أخرى وإزالة أي أسباب للقلق من جانبهما، موضحاً ان الشركة المطورة للتطبيق ملتزمة بكل الإجراءات المطلوبة لإعادة التطبيق.

ودعا مؤسس التطبيق، كلاً من "أبل" و"غوغل" لزيارة مقر الشركة والتباحث بشكل مباشر في حالة استمرار وجود أي قلق بشان أي امر، والعمل على معالجة أي مشكلة تعوق إعادة التطبيق مرة أخرى الى متجر "أبل" و"غوغل بلاي".

ونوه مجدداً بأن الخصوصية والحفاظ على بيانات المستخدمين يعدان أولوية صارمة يتم الالتزام بها منذ بداية عمل التطبيق وحتى اليوم، مشيراً الى أن أي نسخة من التطبيق خضعت لعملية مراجعة صارمة.

وأشار المؤسس الى أن التطبيق اصبح من اكثر التطبيقات تنزيلاً خلال فترة قليلة، مشيراً الى أن الملايين ينتظرون التواصل مرة أخرى مع عائلاتهم واصدقائهم عبر هذا التطبيق.