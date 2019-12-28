تجار: تحسّن محدود في الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة المشغولات والمجوهرات، بأن أسواق الذهب سجلت أخيراً معدلات تحسن محدودة في مؤشراتها، مع شراء سائحين وزائرين للهدايا خلال الفترة الحالية.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تسجيل أسعار الذهب لارتفاعات بنسب كبيرة أخيراً، حد من نمو الطلب على المشغولات بالأسواق بنسب أكبر، ومن المتوقع أن تسجل مبيعات المشغولات خلال الفترة المقبلة ارتفاعات إضافية مع موسم العطلات واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وتفصيلاً، قال مدير محل «الجذور للمجوهرات»، موسى سعد، إن «المبيعات سجلت أخيراً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، مع توجه عدد من السائحين والزائرين لشراء هدايا المشغولات»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن ترتفع مؤشرات الطلب على المشغولات بنسب أكبر خلال الأسبوع المقبل، مع تفضيل عدد كبير من المتعاملين لشراء الهدايا قبيل وخلال احتفالات السنة الميلادية».

من جهته، اعتبر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، أشوك بويت، أنه «رغم وجود تحسن في مبيعات المشغولات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق، إلا أن تسجيل أسعار الذهب لارتفاعات كبيرة أخيراً حد من ارتفاع المبيعات بنسب أكبر وذلك مع تأجيل بعض المتعاملين خصوصاً من المقيمين في الدولة، للشراء ترقباً لعودة أسعار الذهب لتسجيل انخفاضات مناسبة تحفزهم على شراء الهدايا».

وأضاف أن «الفترة الحالية تشهد في المعتاد معدلات ارتفاع في الطلب على شراء هدايا المشغولات والمجوهرات سواء من المقيمين الذين يشترون الهدايا ويسافرون لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية في بلدانهم أو المقيمين الذين يحتفلون بتلك المناسبة في الدولة، إضافة للأفواج السياحية التي تشتري هدايا تذكارية من أسواق الدولة خلال تلك الفترة».

وأشار مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إلى أن «الزيادات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً حدت من زيادة إقبال المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها، وهو ما جعل التحسن بالمبيعات خلال الفترة الحالية محدوداً»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت بعض العمليات لشراء الهدايا من العملات الذهبية والسبائك بأوزان صغيرة، التي يفضل بعض المتعاملين من الجنسيات الآسيوية شراءها خلال احتفالات رأس السنة بدلاً من المشغولات».

وأوضح أن «عدداً كبيراً من التجار يعولون على الأسبوع المقبل لتسجيل ارتفاع أكبر في مبيعات المشغولات والمجوهرات، وذلك بدعم دخول فترة احتفالات رأس السنة ووجود عطلة رسمية بالدولة، إضافة إلى تعطل عدد كبير من الموظفين للاحتفال بتلك المناسبة، سواء داخل الدولة أو من خلال السفر لبلدانهم».

مؤشرات الأسعار

حقّقت أسعار الذهب أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.75 و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 182 درهماً، بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، وذلك مقارنة بمؤشرات أسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 171 درهماً، بزيادة قدرها 3.5 دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 163 درهماً، بارتفاع بلغ ثلاثة دراهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 139.75 درهماً، بزيادة بلغت 2.75 درهم.