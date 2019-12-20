4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 4.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 955 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 70 مبايعة لأراض بقيمة 500 مليون درهم، و885 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة منخول، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها خمس مبايعات أيضاً بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في «الحبية السادسة» بتسجيلها خمس مبايعات بتسعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 83 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.4 مليار درهم، منها 114 رهناً لأراض بقيمة 1.8 مليار درهم، و208 رهونات لفلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، كان أهمها في منطقة أم هرير الثانيه بقيمة 736 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 475 مليون درهم.