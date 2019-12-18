الأسهم المحلية تربح 6 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت أسواق المال المحلية صعودها للجلسة الثانية على التوالي، أمس، وسط ارتفاع وتيرة ربحية القيمة السوقية التي بلغت ستة مليارات درهم، في ختام التعاملات التي شهدت استمرار عمليات الشراء الانتقائية على أسهم الشركات القيادية.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5058.61 نقطة بنمو نسبته 0.39%، فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2758.39 نقطة بزيادة نسبتها 0.8%، مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وتواصلت عمليات الشراء في سوق دبي المالي، متركزة على سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 12.75 درهماً، بالإضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي المغلق عند 5.48 دراهم، فيما عاد النشاط إلى سهم إعمار المرتفع إلى 4.05 دراهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتجهت عمليات الشراء نحو بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 7.77 دراهم، في حين انضم سهم اتصالات إلى قائمة الأسهم النشطة، مرتفعاً إلى 16.68 درهماً.

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 600 مليون درهم، بينما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 411 مليون سهم، نفذت من خلال 6623 صفقة.