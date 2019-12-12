«دبي للإعلام» جهة البث المضيفة لـ «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن اختيار مؤسسة دبي للإعلام، لتكون جهة البث المضيفة لأحداث وفعاليات الحدث الأروع في العالم، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

تجربة عالمية

وأوضح المكتب، في بيان، أنه بموجب اتفاقية بين الجانبين، سيعمل فريقا «إكسبو 2020 دبي» ومؤسسة دبي للإعلام عبر منصاتها الإعلامية، على تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال الإعلام، وإبراز الدور المهم للإعلام في تحقيق شعار المعرض الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وسيكون لمؤسسة دبي للإعلام دور حيوي في إدارة أنشطة البث التلفزيوني والإذاعي من موقع «إكسبو 2020»، وتسهيله، وتقديم تجربة بث مميزة للجمهور في كل أنحاء العالم، بتوظيف أحدث التقنيات والحلول مبتكرة.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، والرئيس التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري.

دور حيوي

وقال العلي إن «للإعلام دوراً حيوياً في تعريف الجمهور العالمي بالمعرض المرتقب ورسائله، وهو ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا».

وأضاف أن «التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام سيؤدي إلى توفير تغطية إعلامية متميزة لـ(إكسبو 2020)، والإسهام في نجاح هذا الحدث، والمساعدة في إيصال صورة مشرّفة عن الإمارات إلى ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم».

أجندة حافلة

من جهته، قال المنصوري: «نحن متحمسون جداً بصفتنا جهة البث المضيفة لـ(إكسبو 2020 دبي)، بأن نكون جزءاً من الحدث الأروع في العالم، وأن نسهم في ترك إرث دائم لدبي والإمارات في مجال إنتاج وتوصيل المحتوى التلفزيوني والإذاعي»، وأضاف أن «إكسبو 2020 دبي» يزخر بأجندة حافلة بالأنشطة التي تناسب الجميع من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، إلى جانب أنشطة الدول والمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن زوار المعرض من مختلف الأعمار والجنسيات سيكونون على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

فعاليات المعرض

تتضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً، و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع، إضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى، توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم.

ويتميز موقع «إكسبو» بتصاميم معمارية مذهلة، وتقنيات متطورة في كل مكان، بدءاً من أكبر شاشة على قبة ساحة الوصل، إلى جانب الشبكة الفولاذية البديعة للقبة، وصولاً إلى الأجنحة الرئيسة الثلاثة، وأجنحة الدول، بالإضافة إلى العديد من التحف الفنية المتميزة من إبداع المواهب المحلية والعالمية التي تنتشر في مختلف أنحاء أرض الحدث.

وسيعرض «إكسبو 2020»، الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الإمكانات الهائلة لدولة الإمارات والدول المشاركة الأخرى أمام ملايين الزوار القادمين من شتى بقاع العالم.