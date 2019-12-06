«نخيل» تستعرض «ذا بالم تاور» و«أبراج التنين» في شنغهاي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري بأنها ستستعرض مشروعَي «ذا بالم تاور» و«أبراج التنين»، وغيرهما من مشرعاتها، في معرض العقارات الفاخرة، الذي ينطلق في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم، مشيرة إلى أنها ستسلط الضوء أيضاً، خلال المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، على الفرص الاستثمارية العقارية الفريدة التي تقدمها دبي.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنها تتطلع إلى توسيع محفظة مستثمريها من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، التي تضم أكثر من 1100 عميل اشتروا 1500 عقار من «نخيل»، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»، عقيل كاظم، إن «دبي تعد مدينة ذات شعبية متزايدة للاستثمار من هذا الجزء من العالم، حيث كان لدينا، قبل عامين، 600 مستثمر من المنطقة، واليوم تضاعف هذا الرقم تقريباً ليصل إلى أكثر من 1100 مستثمر»، مشيراً إلى أن الصينيين يمثلون 90% من العملاء.

وأضاف أن «(نخيل) ستعرض في جناحها بالمعرض مجسماً للجزيرة المشهورة عالمياً (نخلة جميرا)، التي تعتبر موطناً لـ78 ألف شخص، وتضم مجموعة من المشروعات السكنية والضيافة والتجزئة».

وأوضح كاظم أن من بين المجموعة المتنوعة من المشروعات في «نخلة جميرا» التي تستعرضها الشركة، «ذا بالم تاور» البرج السكني والفندقي المكون من 52 طابقاً على ارتفاع 240 متراً، ويقع في قلب الجزيرة، فضلاً عن مشروع «أبراج التنين» المكون من برجين سكنيين توأمين، والواقع في «مدينة التنين»، ويضم 1142 شقة أنيقة، مكونة من غرفة وغرفتي نوم، مع مرافق للصحة واللياقة البدنية والتجزئة ضمن المشروع.