88 مليون درهم صفقات «إكسبو بيرو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس بيرو للصادرات والسياحة «برومبيرو» أن قيمة الصفقات للشركات البيروفية العاملة في قطاعي الصناعة التصديرية والسياحة من معرض «إكسبو بيرو دبي 2019»، الذي عقد في دبي، أخيراً، بلغت 24 مليون دولار (88 مليون درهم).

وقال وزير التجارة الأجنبية والسياحة البيروفي، إدغار فاسكيس، في بيان صادر، أمس، إن «(إكسبو بيرو دبي) شهد مشاركة أكثر من 100 من شركات التصدير ومشغلي الرحلات السياحية من بيرو، للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في دولة الإمارات، إضافة إلى عقد اجتماعات مع رؤساء شركة موانئ دبي العالمية، ومجموعة (طيران الإمارات)، بهدف تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين الإمارات وبيرو».

وأضاف أنه «جرى خلال اللقاءات أيضاً بحث سُبل تطوير العلاقات بين بيرو ودبي، بوصفهما مركزين رئيسين لمنطقة المحيط الهادئ وأميركا الجنوبية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا». وأفاد بأن «هناك خطة استراتيجية ينفذها مجلس بيرو للصادارت والسياحة، تستهدف زيادة صادرات بيرو إلى الإمارات بمقدار 250 مليون دولار إضافية، لتصل إلى 850 مليون دولار قبل حلول عام 2025».