«إكسبو دبي».. عقول تتواصل في احتفال اليوم الوطني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

احتفل «إكسبو 2020 دبي»، أمس، باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، بمشاركة موظفيه الذين يمثلون أكثر من 70 دولة.

وبدأت الاحتفالات بعزف النشيد الوطني، لتنطلق بعدها الفعاليات التي شملت جلسة نقاشية تناولت الثقافة الإماراتية، بمشاركة ممثل عن مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.

وأتيحت الفرصة أمام المشاركين في الحفل لتذوق بعض الأطباق الإماراتية، فضلاً عن التعرف إلى جوانب من التراث الإماراتي، مثل صناعة الخزف والسدو، والصقّارة، والعيالة. وينطلق «إكسبو 2020 دبي» في 20 أكتوبر 2020، وتستمر فعالياته لمدة ستة أشهر بمشاركة 192 دولة. وتقوم على تنظيمه نخبة من الخبرات العالمية من أكثر من 70 جنسية، في تجسيد لشعاره الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل».

- أُتيحت الفرصة للمشاركين

لتذوق الأطباق الإماراتية

والتعرف إلى التراث

الإماراتي.