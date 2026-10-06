28 ألف سائح فنلندي زاروا الإمارات خلال 2025

كشفت سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، آمنة فكري، لـ«الإمارات اليوم» أن تدشين «طيران الإمارات» خطاً جوياً مباشراً بين دولة الإمارات وفنلندا، من شأنه تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، مشيرة إلى أن نحو 28 ألف سائح فنلندي زاروا دولة الإمارات، خلال العام الماضي 2025، مقابل نحو 854 سائحاً إماراتياً زاروا فنلندا.

وقالت فكري، خلال لقاء إعلامي نظمته «طيران الإمارات»، إن «العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة مهمة»، مشيرة إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بدأت في مايو 2025، وشهدت جولات مكثفة.

وأضافت أن من شأن توقيع الاتفاقية أن يفتح أسواقاً جديدة وأبواباً كثيرة أمام الشركات والمستثمرين، ليس فقط الإماراتيين وإنما أمام الأوروبيين أيضاً، ومن ضمنهم الفنلنديون.

وأوضحت فكري أن هناك مجالات تعاون قائمة بين الإمارات وفنلندا، تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، متوقعة أن يسهم الخط الجوي المباشر في زيادة الزيارات المتبادلة والمحادثات بين الجانبين، بما يدعم الإعلان عن مشاريع واتفاقيات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي الجانب السياحي، أفادت فكري بأن نحو 28 ألف سائح فنلندي زاروا دولة الإمارات خلال العام الماضي، مقابل نحو 854 سائحاً إماراتياً زاروا فنلندا، مشيرة إلى أن الخط المباشر سيوفر فرصة أكبر أمام الإماراتيين لاكتشاف فنلندا في مختلف فصول السنة، وليس خلال موسم الشتاء فقط.

وقالت إن «الاهتمام بفنلندا يشمل كذلك الجانب التعليمي، مع وجود اهتمام متزايد من الجانب الإماراتي بإرسال طلبة للدراسة فيها، متوقعة زيادة أعداد الطلبة الإماراتيين خلال الفترة المقبلة».

وأكدت أن فنلندا تتميز بمستويات عالية من الأمان، إضافة إلى طبيعة شعبها المتعاونة والمريحة.

وأشارت إلى أن الإمارات تمثل في المقابل وجهة سياحية مفضلة لدى الفنلنديين، خصوصاً خلال فصل الشتاء، باعتبارها وجهة توفر الدفء والشمس، فضلاً عن كونها بوابة تتيح لهم الوصول إلى وجهات أخرى في آسيا وإفريقيا.

وأكدت فكري أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على السياحة والاقتصاد، بل يمتد إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات والحوسبة الكمّية والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والهيدروجين.

ولفتت إلى وجود تعاون في قطاع الفضاء من خلال شراكة استراتيجية بين شركة «أيساي» (ICEYE) الفنلندية المتخصصة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وشركة «سبيس42» (Space42) الإماراتية، موضحة أن هذا النوع من الشراكات يتجاوز تبادل الخدمات والمنتجات إلى تبادل الخبرات والتدريب وبناء الأقمار الاصطناعية بصورة مشتركة.