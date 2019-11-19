«غرفة دبي» شريكاً رسمياً لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن قيام شراكة رسمية مع غرفة تجارة وصناعة دبي، التي تعمل على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية، والاضطلاع بدور محوري في إنشاء روابط تعاون جديدة بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية.

وستمثل «غرفة دبي»، شريك قطاع الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، مجتمع الأعمال المحلي وتدعمه في «إكسبو 2020 دبي»، ما يسهم في ربط هذا القطاع بالشركات والمبتكرين والمستثمرين، وغرف التجارة من شتى بلدان العالم، لفتح آفاق جديدة للنجاح التجاري على المدى الطويل.

وقعت الشراكة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، على هامش «منتدى الأعمال العالمي».

وقالت الهاشمي: «تتميز دبي بكونها لا تبعد إلا ثماني ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، وتمثل استضافة (إكسبو 2020 دبي) على أرضها فرصة استثنائية لربط العالم، وتسهيل التعاون عبر الحدود».

وأوضحت أنه لطالما اضطلعت «غرفة دبي» بدور أساسي في تعزيز مزايا ممارسة الأعمال التجارية داخل دبي ومعها، ويمكنها الآن بفضل هذا التعاون أن تنقل دبي ودولة الإمارات إلى مستوى جديد من النجاح التجاري.

بدوره، قال بوعميم إن «إكسبو 2020 دبي»، و«غرفة دبي» شريكان طبيعيان في مهمة تحفيز النمو الاقتصادي في دبي والإمارات.

وأكد أنه يمكن للشبكة الدولية وقاعدة البيانات الهائلة التي تملكها الغرفة الإسهام في إنشاء روابط قيمة ومفيدة لمجتمعات الأعمال المحلية والدولية، خلال الأشهر الستة لإكسبو الدولي المقبل.

وأضاف: «سيكون (إكسبو 2020) منصة مهمة لنا، لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات، كوجهة تجارية عالمية متميزة».

وستوفر الشراكة فرصاً لمجتمعات الأعمال المحلية والدولية للتواصل والتعاون، إذ ستستضيف «غرفة دبي»، خلال «إكسبو 2020 دبي»: المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، ومنتدى الأعمال لدول أميركا اللاتينية، وأول منتدى أعمال عالمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن عدد من مؤتمرات القمة والمؤتمرات الاستثمارية الأخرى، بما في ذلك المؤتمر العالمي لغرف التجارة، والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وقمة البيع بالتجزئة 2020، ومركز غرفة دبي للشركات الناشئة، ومؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وعلى مدى 173 يوماً، ستكون غرفة تجارة وصناعة دبي حاضرة في مركز «بزنس كونيكت» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وهو مكان مخصص لاستضافة غرف التجارة والكيانات المساعدة في الأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن شركات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وميسري الأعمال الآخرين الذين يساعدون في تعزيز الاتصال والتعاون عبر الحدود.