دبي - الإمارات اليوم

شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، انطلاق أعمال النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى «دويرز دبي 2026»، الذي تستضيفه واحة دبي للسيليكون، بالتعاون مع شركة «ذا دويرز»، يومَي 25 و26 نوفمبر الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته لتعزيز مساهمة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي باعتبارها أولويات استراتيجية، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف سموه: «تكتسب استضافة منتدى (دويرز دبي) أهميتها من دوره في تعزيز ارتباط دبي بمنظومات الابتكار وريادة الأعمال العالمية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية».

وتابع سموه: «نواصل من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة (دييز) تطوير المقومات التي تعزز جاذبية الإمارة للشركات والمستثمرين في هذه القطاعات، وترسخ دور دبي في تطوير التقنيات المستقبلية وتسريع تطبيقاتها وتوظيفها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعكس حجم استثماراتنا في هذه المناطق ومشاريعها الاستراتيجية هذا التوجه بشكلٍ بارز».

وشهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار ضمن مشروع «ديستريكت آي أُو»، حيث وقّعت وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات في حكومة دولة الإمارات وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لدعم توفير بيئة داعمة لاختبار التقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة ذات الطابع المستقبلي، كما شهد سموّه توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد الزرعوني، والمدير العام لشركة «إنتل» في الشرق الأوسط وإفريقيا، المهندس طه خليفة، لتحديد إطار التعاون بين «دييز» والشركة في تأسيس مختبر متخصص في تقنيات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون.

واستُهلت أعمال منتدى «دويرز دبي 2026» بكلمة افتتاحية عبر الاتصال المرئي، ألقاها رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، قال فيها إنه في وقت تفتح الاتفاقيات السياسية آفاقاً جديدة للتعاون، فإن رواد الأعمال والمستثمرين والشركات هم من يحوّلون هذه الفرص إلى نتائج ملموسة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم محركاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصادي.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، إلى المرحلة المقبلة من تطوير واحة دبي للسيليكون، المتمثلة في مشروع «ديستريكت آي أو» باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى تطوير وجهة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 6500 شركة، وأن يسهم بنحو 103 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2036.