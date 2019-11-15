7.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 7.8 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 798 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 130 مبايعة لأراض بقيمة 700 مليون درهم، و668 مبايعة لشقق وفلل بقيمة مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 6.1 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تلتها مبايعة بـ53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بـ65 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 47 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بـ11 مليون درهم فى منطقة «جزيرة 2». وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 156 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم.