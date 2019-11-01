متاجر تجزئة تتوسع في عروض «التخفيضات الكبرى» حتى 90%

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

انطلقت في دبي أمس فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تضمنت تخفيضات تصل حتى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية في 2000 متجر تجزئة في مراكز التسوق في دبي.

وأكّد مسؤولو متاجر تجزئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً كبيراً من المتاجر توسع في التخفيضات المطروحة، فضلاً عن شمول عدد أكبر من المنتجات خلال فعالية العام الجاري مقارنة بدورات سابقة، لافتين إلى أن متاجر تجزئة رفعت نسب التخفيضات لديها لتصل إلى 90%.

وتفصيلاً، قال المستهلك وائل أحمد، إن من الملاحظ في الدورة الحالية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» هو التنوع الكبير في العروض المطروحة بمتاجر التجزئة مقارنة بالدورة السابقة، فضلاً عن شمولها لعدد أكبر من المنتجات والسلع، وزيادة نسب التخفيضات، لافتاً إلى أن تزامن طرح التخفيضات مع تسلم الرواتب يعزز من فرص التسوق لدى المستهلكين. بدوره، قال المستهلك سامر حسين، إن بعض متاجر التجزئة استبقت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ببعض التنزيلات، إلا أنها رفعت من نسب التخفيضات لديها، والعروض المشمولة، مع انطلاق العروض. وأكد أن نسب التخفيضات المطروحة حالياً أعلى بشكل كبير مقارنة بالدورة الماضية من التخفيضات.

أما المستهلكة دينا لطفي، فرأت أن تزامن الدورة الحالية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مع تسلم الرواتب للموظفين من الأمور الإيجابية التي تتيح فرصاً أكبر للتسوق دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان المصرفية في الشراء، مشيرة إلى أن عروض الدورة الحالية أكثر تنوعاً مقارنة بدورات سابقة.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة في مركز «إرابيان سنتر» التجاري، أحمد يوسف، إن عدداً كبيراً من متاجر التجزئة في الدورة الحالية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، رفع نسب التخفيضات لديه مقارنة بالدورة السابقة، أو حتى بعروض التنزيلات في المتاجر نفسها، لافتاً إلى زيادة عدد السلع المشمولة في تخفيضات الدورة الحالية.

وأرجع زيادة نسب التخفيضات إلى رغبة متاجر التجزئة في تنشيط مبيعاتها من خلال عروض التخفيضات.

ولفت إلى أن اليوم الأول من عروض التخفيضات شهد خلال فترة الظهيرة أمس، إقبالاً متوسطاً، فيما يتوقع إقبالاً أكبر اليوم وغداً (الجمعة والسبت)، مع تفضيل عدد كبير من المستهلكين التسوق خلال هذين اليومين.

وأكد أن المركز أتم استعداداته عبر موظفين مؤهلين لتنظيم الحركة في مواقف السيارات.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل لتجارة الملابس والأحذية في دبي، عمار عبدالحميد، إن المتجر توسع في عروض التخفيضات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، إضافة إلى شمول عدد كبير من المنتجات بتلك العروض، منها ملابس موسم الشتاء.

أما مسؤول المبيعات في محل لتجارة الملابس في دبي، توني باكين، فأرجع زيادة نسب التخفيضات مقارنة بفترات سابقة إلى سعي المتاجر لرفع المبيعات، لافتاً إلى تفضيل المستهلكين التسوق خلال أيام التخفيضات الكبرى.