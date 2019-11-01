4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي أكثر من 4.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 1029 مبايعة بقيمة ملياري درهم، منها 81 مبايعة لأراضٍ بقيمة 507 ملايين درهم، و948 مبايعة لشقق وفلل بقيمة مليار و500 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات نحو 2.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الأولى، تلتها مبايعة بـ60 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 33 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، ثم «الحبية السادسة» بتسجيلها ثماني مبايعات أيضاً بـ13 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 231 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 81 مبايعة بـ186 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.