«حياة» تستعد لـ «إكسبو 2020 دبي» بافتتاح رابع فنادقها في الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «حياة للفنادق» عن الافتتاح الرسمي لفندق «حياة بليس دبي جميرا»، وهو رابع فندق لعلامة «حياة بليس» في دبي.

وأكدت المجموعة أن افتتاح الفندق الجديد، الذي يقع في شارع الميناء بالقرب من «حي جميرا»، يأتي في إطار استعدادها لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث ينضم الفندق الجديد إلى محفظة فنادق العلامة في دبي، وهي فنادق «حياة بليس دبي الرقة»، و«حياة بليس دبي ساحة بني ياس»، و«حياة بليس دبي حي الوصل».

وقال نائب رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا، كورت ستراوب، في بيان أمس، إن «الفندق الجديد هو الفندق الرابع لعلامة (حياة بليس) في دبي».

وأضاف: «يأتي توسعنا في إطار خططنا الاستراتيجية لزيادة عدد وحداتنا الفندقية، وتأمين القدرة الاستيعابية لاستضافة ضيوف معرض (إكسبو 2020 دبي)، وعليه فإننا نختار المناطق التي نفتتح فيها فنادقنا الجديدة في دبي لتواكب هذا التوجه».

وأكد أن «افتتاح الفندق الجديد يصب ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتنويع قطاع السياحة»، مبيناً أن «المجموعة تسعى إلى تقديم تجربة سياحية وفندقية عالمية المستوى لكل مسافر وفق مختلف الميزانيات، خصوصاً لزوّار (إكسبو 2020 دبي)، الذين سيتوافدون إلى دبي من أنحاء العالم لعقد صفقات جديدة، واكتشاف آفاق جديدة من الأعمال التي سيبحثها المعرض على مدى ستة أشهر».

تقديم تجربة فندقية عالمية المستوى وفق مختلف الميزانيات.