4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبـي فـي أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 4.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 1038 مبايعة بقيمة تزيد على 1.9 مليار درهم، منها 78 مبايعة لأراضٍ بقيمة 648 مليون درهم، و960 مبايعة لشقق وفلل بقيمة مليار و300 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 2.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة «اليفرة 1»، تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخيران الأولى، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، ثم نخلة جميرا بتسجيلها خمس مبايعات بـ35 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بـ11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم، ثم «وادي الصفا 5» بتسجيلها 75 مبايعة بـ107 ملايين درهم.