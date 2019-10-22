«تعاونية الاتحاد»: منفذ في منطقة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «(التعاونية) تعتزم افتتاح منفذ بيع لها داخل منطقة (إكسبو 2020 دبي)، خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن المنفذ الجديد سيكون بنظام الاستئجار.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المتجر الجديد سيحمل علامة (كووب) التابعة للتعاونية، وسيتيح عروضاً تنافسية لأسعار السلع». وكشف الفلاسي أن «(التعاونية) تستعد لافتتاح مركز بنظام (أوت ليت) في منطقة الطي بدبي، قبل نهاية العام الجاري، وهذا يعد من الأنماط الجديدة لعمل منافذ الجمعية، إذ سيتيح عدداً كبيراً من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار منخفضة للغاية، تقارب أسعار الجملة».

وأوضح أن «نظام عمل المركز الجديد يعتمد - في فكرته - على توفير التكاليف التشغيلية والخدمية المقدمة للمستهلكين، وتقليل عدد العمالة المساعدة، مقابل سياسات أكثر عملية، تتيح توفير أسعار منخفضة بنسب كبيرة». وبين الفلاسي أن «مشروع الطي يشمل إقامة مستودع مركزي للتعاونية، على مساحة 200 ألف قدم مربعة، بكلفة إجمالية تتجاوز 65 مليون درهم».

وأضاف أن «مساحة البناء الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 162 ألفاً و500 قدم مربعة، وتتكون من مبنى المستودع الرئيس، ومجموعة مبانٍ خدمية».

وأشار الفلاسي إلى أن أسواق التجزئة في الدولة تشهد معدلات تنافسية كبيرة في طرح عروض التخفيضات، الأمر الذي يسهم في تراجع أسعار بعض السلع، وسيطرة مؤشرات الاستقرار العام لأسعار السلع، خصوصاً الغذائية منها. وقال إن «تعاونية الاتحاد واكبت تطورات التحول في قطاع التجزئة، عبر مشروع المنصة الإلكترونية لتوفير الطلبات، من خلال شبكة الإنترنت».

ولفت إلى أن لدى «التعاونية» خططاً توسعة في دبي، أعلنت عنها أخيراً، تشمل إنجاز 10 مراكز ومنافذ، بكلفة إجمالية تتجاوز مليار درهم.