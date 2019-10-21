زيارات ميدانية لرفع وعي المستهلكين في مراكز البيع

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظّمت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، ممثلة بقسم توعية المستهلك، ورشة توعوية ميدانية من خلال زيارة منافذ البيع الرئيسة في إمارة دبي، بهدف مشاركة المستهلكين تجربتهم الشرائية، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء قيامهم بالتسوق وشراء المنتجات والبضائع، حيث تمت توعية أكثر من 200 مستهلك خلال الورشة.

وقال مدير أول توعية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، إن الورشة استهدفت المستهلكين أثناء تسوقهم وشرائهم للمنتجات، إذ تمت توعيتهم بأهمية التأكد من الأسعار المعلنة، ومقارنتها بالسعر الحقيقي عند القيام بعلمية الدفع، إضافة إلى ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات والعروض الترويجية الخاصة بها، لاقتناء المنتجات الأنسب، مع مراعاة قراءة التعليمات والإرشادات الخاصة بالمنتجات والخدمات لحماية حقوقك كمستهلك.

وأضاف المرزوقي أن فريق عمل توعية المستهلك، عمل على تنفيذ التجربة الشرائية مع المستهلكين، حيث تم اختيار مجموعة من البضائع ووضعها في السلة، ثم التوجه إلى مكان الدفع، واتباع الإجراءات السليمة للتأكد من تطابق أسعار المنتجات المعلن عنها مع السعر عند الدفع، تأكيداً من الفريق التوعوي على أهمية اتباع هذه التعليمات.