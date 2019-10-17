«سواتش» مزوداً رسمياً لخدمات التوقيت في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن تعيين علامة الساعات السويسرية «سواتش» مزوداً رسمياً لخدمات التوقيت للحدث المرتقب.

وأفاد المكتب في بيان بأنه من خلال تلك الشراكة ستقدم «سواتش» خدمات التوقيت لمعرض «إكسبو 2020» على مدار الأشهر الستة لانعقاده، إضافة إلى معالم من النماذج المميزة لأدوات التوقيت والعد التنازلي للفعاليات التي تنتشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وستكون هذه المعالم التوقيتية الفنية نتيجة للتعاون مع أشهر المصممين العالميين وتحمل أحدث تقنيات التوقيت من «سويس تايمنغ»، الشركة التابعة لمجموعة «سواتش» وإحدى أهم موفري تقنيات التوقيت في العالم.

كما ستكون نسخ مصغرة من تلك المعالم الفنية ضمن مجموعة خاصة من الساعات ستنتجها سواتش بمناسبة «إكسبو 2020»، خاصة بكبار الشخصيات والشخصيات الرسمية. وستقدم سواتش أيضاً للجمهور مجموعة ساعات خاصة مستوحاة من شعار «إكسبو».

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا، إن «(إكسبو 2020) سيكون لحظة تاريخية في حياة الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم، الذين سيعيشون احتفالاً مبهراً بأروع ما يقدمه الابتكار والإبداع الإنساني».

وأضاف أن مشاركة «سواتش» في «إكسبو 2020» تشمل محال بيع بالتجزئة في ساحة الترحيب بالزوار المواجهة للمدخل الرئيس وفي كل واحدة من مناطق الموضوعات: الفرص والتنقل والاستدامة، مشيراً إلى أن المجموعات المعروضة تشمل ساعات SISTEM51 التي تعمل دون بطارية وتعمل بطاقة حركة مرتديها.

من جهته، قال نائب الرئيس للعلامة التجارية والرئيس التنفيذي للعمليات في سواتش العالمية، غونزالو دي سيفالوس: «ستكون معالمنا الفنية أكثر من مجرد ساعات توقيت للعد التنازلي للحدث الدولي، حيث ستمثل بداية وجود علامتنا التجارية في واحدة من أهم المنصات في العالم، وهناك أيضاً المزيد من مفاجآت سواتش التي سنعلن عنها لاحقاً».