بـ 47 درهماً... انقل مشترياتك من الولايات المتحدة إلى الإمارات

المصدر: شريف اليماني - دبي

يستطيع الآن قاطنو دولة الإمارات التسوق إلكترونيا عبر المنصات التجارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وشراء بضائعهم ونقلها إلى الإمارات بـ 47 درهما لكل كيلو جرام، وذلك عبر المنصة الجديدة "إيمريتس ديليفرز Emirates Delivers" التي أطلقتها الإمارات للشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات.

وبعد إنشاء حساب على موقع المنصة، ستوفر مجانا عنوانا افتراضيا للعملاء، ويستطيعون من خلالها شراء منتجاتهم عبر المتاجر الإلكترونية في الولايات المتحدة، وشحنها إلى العنوان الذي توفره المنصة، وستقوم إيمريتس دليفرز بشحنها تلقائيا إلى الإمارات.

وتتيح المنصة أيضا للعملاء، تجميع وتخزين مشترياتهم مجانا لمدة تصل إلى 30 يوما، وخلال هذه المدة، يستطيع المتسوقون طلب تغليف مشترياتهم في شحنة واحدة، ونقلها إلى دبي مع الإمارات للشحن الجوي، وتسليمها لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 3 إلى 5 أيام من تقديم طلب الشحن.

وتتوقع المنصة أن يتراوح حجم الشحنات التي سيتم نقلها خلال الفترة الحالية بين ألف إلى 5000 شحنة يوميا.

وخلال 3 إلى 4 أشهر، ستعلن إيمريتس دليفرز عن وجهات أخرى يستطيع من خلالها العملاء شراء منتجات من دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، كما تستهدف المنصة أيضا اتاحة خدماتها للعملاء خارج دولة الإمارات.