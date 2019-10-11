محللان: حركة عرضية في أسواق المال مع ترقب نتائج أعمال الربع الثالث

المصدر: شريف اليماني - دبي

ارتفع سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.9%، وسط مشتريات من قبل الأجانب والخليجيين في كلا السوقين.

وقال محللان ماليان إن أسواق المال المحلية تترقب حالياً نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات بنمو أرباح البنوك في الدولة، مشيرين إلى أن الحركة العرضية لاتزال تسيطر على الاتجاهات السعرية للمؤشرات.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 1.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مغلقاً عند 2810.46 نقاط. وشهدت معظم القطاعات ارتفاعاً، باستثناء قطاع التأمين الذي هبط بنسبة 0.44%، وقطاع السلع الاستهلاكية والكمالية الذي تراجع بنسبة 1.23%، بينما شهد قطاع العقارات أكبر ارتفاع بنسبة 2.71%، تلاه قطاع البنوك الذي صعد مؤشره بنسبة 2.57%، وقطاع النقل بنسبة 2.46%. وحقق العرب والمواطنون صافي بيع بلغ 12.766 مليون درهم و75.16 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 22.43 مليون درهم و65.5 مليون درهم على التوالي.

سوق أبوظبي

كما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9% ليغلق عند 5073.49 نقطة. وقاد القطاع العقاري ارتفاعات القطاعات بعد صعوده بنسبة 5.5%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.08%. وشهد فقط مؤشرا قطاعي الطاقة والخدمات تراجعاً بنسبة 0.89% و0.557% على التوالي.

واتجهت تعاملات العرب والمواطنين في سوق أبوظبي نحو البيع بصافٍ بلغ 1.73 مليون درهم و116.34 مليون درهم على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الخليجيين والأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 23.5 مليون درهم و94.6 مليون درهم على التوالي.

أرباح الربع الثالث

إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي في شركة «دينوفو» للاستشارات المالیة، رامي سمعو، أن هناك محورين يؤثران في أسواق المال المحلية خلال الفترة الحالية، الأول يتمثل في أرباح الربع الثالث من العام الجاري، حيث تشهد أسواق الأسهم حالياً حالة من «الانتظار والترقب» قبل إعلان الشركات عن أداء الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن هذا الأمر يتضح من خلال انخفاض أحجام التداول، مشيراً إلى أن تركيز السوق سيكون بالكامل على القطاع المالي، خصوصاً البنوك.

وذكر سمعو أن شركات الأبحاث تتوقع نمو الأرباح الصافية لأكبر خمسة بنوك خليجية مدرجة بنسبة 14% إلى نحو 14.68 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا النمو تقوده البنوك الإماراتية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على أسواق الأسهم في حال تحققت التوقعات.

ترقب

وبيّن سمعو أن المحور الثاني يتمثل في النزاع التجاري العالمي بين الولايات المتحدة والصين، إذ يترقب العالم حالياً ما سيتوصل إليه المسؤولون الصينيون والأميركيون بعد اجتماعهم الذي ينتهي اليوم.

وأفاد بأنه في حال تصاعدت الحرب التجارية بين البلدين، فذلك قد يجبر الصين على السماح بخفض قيمة العملة بشكل كبير، وهو ما سيدفع المنافسين إلى خفض قيمة عملاتهم، ما قد يتحول بعد ذلك إلى حرب عملات شاملة ذات أبعاد وآثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكد أن الإمارات لن تتضرر من هذا الأمر، بل قد تستفيد من بنيتها اللوجستية المتمثلة في إعادة التصدير.

إشارة إيجابية

من جهته، قال مدير التحليل الفني في شركة الرمز، رامي رشاد، إن الحركة العرضية لاتزال تسيطر بشكل كبير على الاتجاهات السعرية للمؤشرات وأغلب الأسهم المحلية.

وأضاف أنه رغم انخفاض أحجام التداول بشكل عام، فإن التداولات تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت ارتفاعات جيدة في خلال تداولات الأسبوع الماضي، في حين استمرت الأسهم القيادية في التحرك عرضياً عند أعلى مناطق دعم محورية.

وذكر أن عودة مؤشر سوق دبي للتداول من جديد إلى مستوى أعلى من 2780 نقطة هي إشارة إيجابية على المدى القصير، مشيراً إلى أن مستوى المقاومة التالي في مؤشر سوق دبي يقع حول مستوى 2850 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي، الذي لايزال يحافظ على ثباته عند أعلى مستوى (5000 نقطة)، أوضح رشاد، أن الاتجاه السعري قصير الأجل لايزال يسلك المسار العرضي، متأثراً بالحركة العرضية لسهم بنك أبوظبي الأول، الذي لايزال أيضاً يتداول في نطاق سعري ضيق أعلى مستوى الدعم المهم (15 درهماً).