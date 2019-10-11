4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من أربعة مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 952 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 98 مبايعة لأراض بقيمة 600 مليون درهم، و854 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.1 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بـ64 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، ثم مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في «الخوانيج الأولى» بتسجيلها سبع مبايعات بـ21 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، الأولى بـ12 مليون درهم والثانية بثمانية ملايين درهم.

وتصدرت «مدينة المطار» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم.