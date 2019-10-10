«اقتصادية أبوظبي» تطلق 3 خدمات رقمية لقطاع الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية عن إطلاق ثلاث رحلات متكاملة خدمية ورقمية عبر منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، وتشتمل على «استكشف أبوظبي كوجهة للاستثمار»، و«رحلة تأسيس شركة»، و«رحلة إدارة شركة».

جاء ذلك، خلال مشاركة الدائرة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية».

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن رحلة «استكشف أبوظبي كوجهة للاستثمار»، تعتبر دليلاً شاملاً يساعد المستثمرين ورواد الأعمال والشركات على استكشاف بيئة الأعمال وإمكانات الاستثمار في أبوظبي. أمّا الرحلة الثالثة وهي «إدارة شركة»، فهي منصة توفّر كل المعلومات المتعلقة باستثمار المتعاملين، مثل الرخص التجارية والتصاريح وغيرها.