21.4 مليار درهم حصة التكنولوجيا في الناتج المحلي للإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف تحليل حديث لغرفة صناعة وتجارة دبي، عن بلوغ حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات نحو 1.4% (21.4 مليار درهم) في عام 2018، مع توقعات بنمو إنفاق القطاع بمعدل سنوي قدره 8%، ليصل إلى نحو 23.1 مليار درهم في نهاية عام 2019.

ويظهر تحليل «غرفة دبي» الذي يستند إلى بيانات مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، ارتفاع إنفاق تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بين عامي 2014 و2018 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 2.3%، مع توقعات خلال السنوات الخمس المقبلة بأن يرتفع هذا النمو التراكمي إلى نحو 7.2%.

ووفقاً للتحليل، بلغت مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الدولة عام 2018 أعلى مستوياتها، حينما وصلت إلى 11.4 مليار درهم، بنمو قدره 10.2% مقارنة بعام 2017. كما بلغت قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر 6.9 مليارات درهم، بنسبة نمو 6.7% مقارنة بعام 2017. وسجلت مبيعات برامج الكمبيوتر ثلاثة مليارات درهم، بمعدل نمو سنوي قدره 9.7%.