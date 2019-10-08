«اقتصادية دبي» و«دبي بالس» تطلقان السجل التجاري الموحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت اقتصادية دبي، اتفاقية شراكة مع «دبي بالس» (المبادرة المشتركة بين دبي الذكية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة)، لإطلاق السجل التجاري الموحد عبر منصة «خدمات بلوك تشين»، مشيرة إلى أن الجميع سواء الأفراد والمؤسسات سيتمكنون من الاطلاع بنظرة أكثر شمولية وشفافية على أنشطة الأعمال في دبي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، بأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل في البيانات المتاحة لمختلف الجهات الراغبة في المشاركة، وذلك باستخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها الحكومية، الأمر الذي يعزز من المكانة التجارية وموقع إمارة دبي كواحدة من أذكى مدن العالم.

وذكرت أن منصة «بلوك تشين» توفر حلولاً متطورة تساعد جهات إصدار التراخيص من إدارة تراخيصها التجارية وسجلات الشركات، موضحة أن المنصة تغطي إلى جانب اقتصادية دبي، كلاً من: واحة دبي للسيليكون، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة التي انضمت جميعها إلى تلك الشبكة، والتي من المتوقع أن تستضيف 40 جهة حكومية أخرى خلال الفترة المقبلة.

ووقّع الاتفاقية التي جرت في منصة دبي الذكية على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، كل من المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، عبدالله حسن، ونائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الأعمال في «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، فريد فريدوني.

وقال حسن إن «إطلاق سجل الأعمال الموحد عبر (دبي بالس) يُشكل مرحلة جديدة من الانتقال إلى مستوى أكثر تطوراً في التحول الرقمي»، مضيفاً: «يسعدنا التعاون مع (دبي بالس) وتحديداً من خلال منصة (بلوك تشين) التي تمثل حلاً استثنائياً لتحقيق أهدافنا من خلال العمل على توفير نموذج تنظيمي أفضل، وسجل أعمال موحد يستند إلى أحدث الحلول الذكية».

وأشار إلى أن «اقتصادية دبي تتطلع إلى التعاون مع شركائها للحصول على أفضل الحلول الذكية، التي من شأنها أن تساعد في تبسيط وتسهيل تناقل البيانات الحكومية واستشراف مستقبل الأعمال».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إن «نجاح منصة (دبي بالس)، يؤكد مكانتها الرائدة دعامة أساسية لجميع الجهات الحكومية التي تتطلع إلى الاستفادة من قدراتها التحويلية، كما يستفيد العديد من الكيانات الحكومية بالقيمة المبتكرة للمنصة».

وأضاف: «بالتوقيع مع اقتصادية دبي ضمن (دبي بالس)، فإننا نخطو خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية دبي لمدينة أكثر سعادة وذكاء وتمكيناً رقمياً».