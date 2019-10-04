محللان: الترقب وتصاعد الحرب التجارية الأميركية - الصينية أثرا في أداء أسواق المال

المصدر: شريف اليماني - دبي

تراجع مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لكل منهما، وسط مبيعات من قبل الأجانب ومشتريات من قبل المواطنين.

وقال محللان ماليان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الترقب وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرا في أداء أسواق المال المحلية خلال تعاملات الأسبوع، مشيرين إلى أن هناك مخاوف رئيسة تؤثر في السوق الإماراتية وأسواق الخليج بشكل عام، أبرزها المخاوف الجیوسیاسیة.

سوق دبي

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% مغلقاً عند 2761.02 نقطة.

وشهدت معظم مؤشرات القطاع استقراراً في أدائها، باستثناء تراجع أربعة قطاعات، وكان التراجع الأكبر لمؤشر قطاع العقارات الذي هبط مؤشره بنسبة 3.52%، وقطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة 1.45%.

واتجهت تعاملات العرب والمواطنين، نحو الشراء بصافٍ بلغ 6.831 ملايين درهم، و5.548 ملايين درهم على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الخليجيين والأجانب نحو البيع بصافٍ بلغ 4.7 ملايين درهم، و7.7 ملايين درهم على التوالي.

سوق أبوظبي

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.3%، مغلقاً عند 5027.96 نقطة. وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعاً باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع بنسبة 0.164%. وكان التراجع الأكبر لمؤشر قطاع العقارات الذي هبط بنسبة 5.6%، وقطاع الخدمات بنسبة 4%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي تراجع بنسبة 1.99%.

واتجهت تعاملات العرب والخليجيين والمواطنين نحو الشراء بصافٍ بلغ 921.85 ألف درهم، و25.2 مليون درهم، و21.9 مليون درهم على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافٍ بلغ 48.1 مليون درهم على التوالي.

4 مخاوف

إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي في شركة «دينوفو» للاستشارة المالیة، رامي إلیاس، إن هناك أربعة مخاوف رئيسة تؤثر في السوق الإماراتية وأسواق الخليج، أولها المخاوف الجیوسیاسیة، فيما ثاني تلك المخاوف يتمثل في انخفاض سعر برمیل «برنت» من أعلى مستویاته منذ نهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن أسعار النفط استقرت بعد أسبوعين مضطربين عندما طمأنت السعودیة مستوردي النفط على مستوى الإمدادات الموجودة في المملكة.

وبيّن أن ثالث تلك المخاوف، متمثل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لافتاً إلى أن المستثمرين سيراقبون أداء القطاع المصرفي ونتائجه في الأسابیع المقبلة، لتحدید اتجاه تأثیر تخفیض سعر الفائدة على القطاع.

وتابع إلياس أن رابع المخاوف يتمثل في الطروحات الضخمة في بعض دول المنطقة، والتي قد تؤثر في الأسواق المحلية.

هدوء

من جهته، قال رئيس الاستثمار في شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، طلال طوقان، إن هناك نوعاً من الهدوء ساد خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأضاف أن نهاية الأسبوع الماضي، شهدت مخاوف من انتقال الحرب التجارية الأميركية - الصينية إلى المجال الاستثماري، وتحرك الأموال بين الجانبين، وهذا أثر في الأسواق الناشئة، مبيناً أنه في الأسواق المحلية كان هناك ضغط أدى إلى مبيعات من قبل الأجانب.

وأكد طوقان أن الترقب سيستمر مسيطراً على السوق المحلية حتى تعلن الشركات عن أداء الربع الثالث من العام الجاري.