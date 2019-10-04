«جافزا» تُطلع عملاءها على تكنولوجيا الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لمحة عن الثورة المسقبلية المتوقع أن تحدثها تقنية الجيل الخامس في طريقة العمل، وذلك بالتعاون مع مجموعة «اتصالات». ووفقاً لبيان صادر أمس، تم عرض تجارب الجيل المقبل من التقنية على متن حافلة الجيل الخامس من «اتصالات» بالشراكة مع «إريكسون»، وبحضور قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين من موانئ دبي العالمية.

واطلع الضيوف على عرض اختبار سرعة الإنترنت الفائقة، والاتصال باستخدام الجيل الخامس، واتصال الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى القيادة عن بعد، والمغامرات الرياضية، فضلاً عن مقاطع الفيديو الخاصة بالموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية والمرتبطة بإنترنت الأشياء.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم، إن «اعتماد الجيل الخامس توجه تتبناه (جافزا) وجميع وحدات الأعمال التابعة لنا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة «اتصالات»، سلفادور أنجلادا، إن «تقنية الجيل الخامس أصبحت حقيقة واقعة نتيجة لجهود (اتصالات) المستمرة في بناء واستثمار شبكات المستقبل».