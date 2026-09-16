الكويتي: تصدينا لـ 640 ألف هجمة في يوم واحد

كشف رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، عن واحدة من أخطر الهجمات السيبرانية التي استهدفت تدمير بيانات بنية تحتية رئيسة تابعة للقطاع الخاص تدعم القطاع الحكومي، حيث تم التصدي بكفاءة تامة لتلك الهجمة وحماية البيانات، مشيراً إلى أنه تمّ التصدي لأكثر من 640 ألف هجمة خلال يوم واحد.

واعتبر الكويتي، خلال جلسة «الإعلام وحروب الجيل الخامس» ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الاتصال الحكومي، والتي أدارها الإعلامي في «سكاي نيوز عربية» سامي قاسمي، ضمن قمة الإعلام العربي الـ24، أنّ شلل الأنظمة يُمكن تداركه، أما شلل الأفكار والإرهاب السيبراني الذي يُؤثر على الإنسان والولاء والقيم والعادات وينشر الأفكار المضللة التي تُؤدي إلى إزهاق الأرواح، فهو ما يتمّ العمل على مواجهته بنشر الولاء الوطني وترسيخ القيم والعادات.

وأشار إلى أنّ هناك جرائم سيبرانية وحروباً سيبرانية، وهناك الإرهاب السيبراني الذي يُؤثر على العقول ويسلب الأفكار الإيجابية، والذي يُعد من حروب الجيل الخامس التي نتجهز لها.

وتابع رئيس مجلس الأمن السيبراني أنه في ظل الذكاء الاصطناعي هناك تقنيات لمواجهة الشائعات، لكن يجب أن يظل الإنسان موجوداً في تحسين وتعديل موثوقية ومصداقية هذه الردود على الشائعات، مشيراً إلى أنّهم يستخدمون هذه التقنيات في ظل استغلال بعض الجهات بتكهنات وافتراءات، لكن بفضل وجود مجلس الأمن السيبراني يتم مواجهة ذلك بتصريح رسمي والإحاطة الإعلامية.

وأضاف أنّ الكثيرين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي بما فيها من استخدامات سلبية أو إيجابية، لكن الاستخدامات والمشاركات الإيجابية لتقنيات الذكاء الاصطناعي تتجاوز 95%، مشيراً إلى أنّ هناك بعض الأشياء يُساء استخدامها، لكن وجود السياسات والأخلاقيات يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

ووجّه رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات النصح لصُنّاع المحتوى باستقاء المعلومات من الجهات الرسمية، والالتزام بالقيم والعادات والموروث الثقافي، وأن تكون هناك صفات لهؤلاء المؤثرين الذين لهم بصمة في الكثير من الجهات الرئيسة، إضافة إلى تحري الصدق بأقصى درجة.