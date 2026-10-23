«القمة العالمية للحكومات» تطلق شراكة استراتيجية مع منتدى «تيكريتوري»

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة استراتيجية مع منتدى «تيكريتوري»، التابع لمكتب الاتصالات الإلكترونية في جمهورية لاتفيا، لتعزيز الحوار الدولي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة تدعم استشراف مستقبل التكنولوجيا والعمل الحكومي.

وقّع مذكرة التفاهم كل من مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، ومدير منتدى «تيكريتوري»، نيلز كالنينش، بحضور القائم بأعمال رئيس وزراء جمهورية لاتفيا وزير الإدارة الذكية والتنمية الإقليمية، إدغارس تافارس.

وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في الفعاليات الدولية، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في توسيع الحضور العالمي للجانبين، إلى جانب إتاحة الفرصة لنقل الخبرات اللاتفية والأوروبية إلى الحكومات المشاركة في القمة العالمية للحكومات.

وجاء إطلاق الشراكة خلال أعمال الدورة التاسعة من منتدى «تيكريتوري 2026»، في العاصمة اللاتفية ريغا، تحت شعار «الأمن والازدهار من خلال الرقمنة والاتصال»، الذي شهد مشاركة أكثر من 600 متحدث ومتخصص من القطاعات الحكومية والصناعية والبحثية، ضمن منصة دولية جمعت القادة وصنّاع السياسات والباحثين والمبتكرين، لبحث مستقبل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والبنية التحتية الرقمية.

وأعرب إدغارس تافارس عن تهانيه للمنتدى ولمؤسسة القمة، مؤكداً أهمية توسيع التعاون بين لاتفيا والإمارات عبر تبادل المعرفة والحلول العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصال والحكومة الرقمية.

وأكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تتبنى نهجاً يقوم على توسيع التعاون الدولي وتطوير الشراكات مع الحكومات والمؤسسات المتخصصة في المجالات المرتبطة بمستقبل المجتمعات، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى استشراف المستقبل وصياغة مساراته.

من جهته، أكد مدير منتدى «تيكريتوري»، نيلز كالنينش، أن التعاون بين القمة العالمية للحكومات ومنصة «تيكريتوري» في لاتفيا، يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات بين الحكومات عبر مختلف المناطق والقارات.

وقال إن اتفاقية التعاون تشكل بداية لتعاون أوسع بين الجانبين في المستقبل.