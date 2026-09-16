فهد الحساوي: الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات الرقمية تطوراً

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، أن دولة الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تطوراً، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإعلامية في الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التحولات.

جاء ذلك خلال منتدى الاتصال الحكومي، ضمن فعاليات اليوم الأول من «قمة الإعلام العربي 2025» التي انطلقت أعمالها أمس في مركز دبي التجاري العالمي، فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، في جلسة حوارية بعنوان «تمكين الإعلام يتخطى حدود الاتصال»، حاورته خلالها الإعلامية كاترين دياب.

وسلّطت الجلسة الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال، والدور المتنامي للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية في تطوير صناعة المحتوى، وتعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بكفاءة وفاعلية.

وأكد فهد الحساوي خلال الجلسة أن تمكين الإعلام يتجاوز توفير أدوات الاتصال والمنصات الرقمية، ليشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والكفاءات البشرية المؤهلة، والمحتوى الموثوق، بما يعزّز قدرة الإعلام على صناعة التأثير الإيجابي ودعم مسارات التنمية.

وأشار الحساوي إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في آليات إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه واستهلاكه، مؤكداً أهمية توظيف هذه الأدوات بمسؤولية بما يرفع كفاءة المؤسسات، ويساعدها على فهم احتياجات الجمهور وتقديم محتوى أكثر ابتكاراً وتأثيراً.

واستعرض الحساوي التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات، ودوره في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين قطاع الإعلام، إلى جانب أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.

وقال الحساوي إن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تفرض على شركات الاتصالات مسؤولية متزايدة، تتمثل في ضمان الجاهزية على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل مع النمو الكبير في استخدام التكنولوجيا وحركة البيانات، مؤكداً أن مواكبة التطور لم تعد خياراً، بل ضرورة تفرضها طبيعة الاقتصاد والمجتمع الرقميين.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من إمكانات هائلة، لا يمكن أن يعمل بمعزل عن منظومة اتصالات رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لهذه المنظومة، وفي مقدمتها شبكات الألياف الضوئية المتطورة وشبكات الجيل الخامس والحلول الرقمية المتقدمة، بما يوفر بيئة قادرة على استيعاب التطبيقات والتقنيات الجديدة.