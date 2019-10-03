«الإمارات العالمية للألمنيوم» تزوّد «دوغاز» بالكهرباء اللازمة لعملياتها الصناعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة «دوغاز» اتفاقية تقوم بموجبها «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتوليد الكهرباء اللازمة لعمليات «دوغاز» الصناعية، باستخدام الغاز الطبيعي الذي توفره «دوغاز» من هيئة دبي للتجهيزات.

وهذه الاتفاقية هي الأولى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتزويد شركة أخرى باحتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي سيثمر عن تحسين الكفاءة الإجمالية لتوليد الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، وتوفير مصدر جديد لإيرادات الشركة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن حصول شركة «دوغاز» على الكهرباء من منشآت توليد الطاقة ذات الكفاءة العالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يعني استخدام كميات أقل من الغاز الطبيعي المطلوب لتلبية احتياجاتها من الطاقة، الذي ينتج عنه تقليص في التكاليف، وبناء على ذلك، ستبقى منشآت توليد الطاقة في «دوغاز» على وضع الاستعداد ليتم استخدامها في حالات الطوارئ فقط.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «شركتَي الإمارات العالمية للألمنيوم و(دوغاز) تديران اثنتين من أكبر المنشآت الصناعية في دبي، ومن هذا المنطلق سيسهم هذا الاتفاق في تعزيز كفاءة استخدامنا المشترك للغاز الطبيعي في توليد الطاقة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021، ورؤية دولة الإمارات 2021، الرامية إلى تعزيز استدامة استخدام الموارد، وفي الوقت نفسه يسهم في إيجاد فرص تجارية جديدة للشركة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: إن «هذا الاتفاق مع (الإمارات العالمية للألمنيوم)، يأتي ليجسّد جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الريادة والابتكار، ويسهم في دعم أعمالنا خلال السنوات المقبلة، ويمكّننا من الوفاء بالتزاماتنا لمواكبة احتياجات الطاقة في دولة الإمارات».

يشار إلى أن «دوغاز»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إينوك»، تنتج ثلاثي «ميثيل بوتيل إيثير» ومزيج البروبان وسوائل الغاز الطبيعي كمنتجات ثانوية.