«الإمارات للألمنيوم» تستعيد 50% من خلايا الصهر في «الطويلة»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم الأربعاء، استكمال عمليات الإصلاح وإعادة تشغيل نصف خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة، بعد توقف العمليات بشكل اضطراري في 28 مارس الماضي، نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، التي أدت إلى إخلاء موقع الطويلة بالكامل.

وتعمل الشركة على إصلاح خلايا الصهر وإعادة تشغيلها تدريجياً، بالتوازي مع مواصلة العمل على خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة. ومنذ استئناف تشغيل أول خلية صهر بعد إصلاحها في 26 مايو، نجحت الشركة في إعادة تشغيل 631 خلية من إجمالي 1262 خلية صهر في الطويلة، بما يعادل 50% من إجمالي الخلايا.

وتستغرق خلية الصهر عادةً نحو أسبوع، بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما يُنقل الجزء المتبقي إلى مسبك الشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من الألمنيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان: "يمنحنا التقدم المستمر الذي أحرزناه ثقة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصهر الطويلة، خلال الربع الأول من عام 2027. وتمثل استعادة العمليات في الطويلة أكبر تحدٍ تشغيلي في تاريخ الشركة، حيث يواصل آلاف الزملاء العمل بتفانٍ على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف. وتعكس هذه الجهود روح العزيمة والتكاتف التي تتميز بها كوادرنا، وإصرارنا على تجاوز التحديات واستعادة عملياتنا بكفاءة أكبر، لمواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر قوة ومرونة".