تداول 7.98 ملايين عقد في «دبي للذهب والسلع» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 7.98 ملايين عقد خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة تزيد على 133 مليار درهم، منها أكثر من 2.37 مليون عقد جرى تداولها في سبتمبر الماضي بقيمة 41 مليار دولار.

وأفادت البورصة في بيان، أمس، بتسجيلها معدل اهتمام مفتوح شهري بلغ 410 آلاف و847 عقداً، خلال سبتمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016، فيما وصل متوسط حجم التداول اليومي الشهر الماضي إلى 112 ألفاً و988 عقداً في اليوم، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

وأوضحت أن النجاح الذي تم تحقيقه الشهر الماضي يعود بشكل أساسي إلى مجموعة منتجات الروبية الهندية في البورصة، مشيرة إلى أنه بناء على النجاحات القياسية التي حققتها في أغسطس، سجلت عقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة الأداء الأفضل من جديد، حيث اختتم مؤشر أسعار زوج عملات الروبية الهندية/‏ ‏الدولار الربع من يوليو إلى سبتمبر بتداول أكثر من 3.78 ملايين عقد.

كما سجلت عقود الروبية الهندية المصغرة الآجلة أداء قوياً أيضاً، مع أعلى معدل اهتمام مفتوح على أساس شهري بواقع 122 ألفاً وثلاثة عقود.

وشهدت «دبي للذهب والسلع» أيضاً زيادة كبيرة في محفظة منتجات الطاقة خلال الشهر الماضي، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نمواً سنوياً بنسبة 154% و121% على التوالي. وفي الوقت نفسه، سجل متوسط حجم التداول اليومي لمنتج «عقد الذهب الآجل» الرائد في البورصة نمواً بنسبة 12% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «النمو القياسي في أحجام التداول ومعدلات الاهتمام المفتوح في البورصة، يعكس قوة وعمق عروضنا، وزيادة ثقة المستثمرين في البورصة». وأضاف أن «إنجازات الشهر الماضي كانت مدفوعة بعدم الاستقرار الجغرافي السياسي المستمر، بما في ذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

2.37

مليون عقد جرى

تداولها في سبتمبر

بـ41 مليار دولار.