النفط يستقر قرب 98 دولارا و"برنت" يسجل أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو

استقرت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية، اليوم، عقب مكاسب حققتها في الجلسة السابقة وارتفاعات شهرية قوية.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً، أو 0.1 بالمئة، إلى 98.15 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 90.35 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وسجل خام برنت مكاسب شهرية بنحو 14 بالمئة خلال سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو، وفقاً لرويترز، فيما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب شهرية بنحو 5 بالمئة.