اعتباراً من أكتوبر.. «سوبر 98» و«خصوصي 95» ينخفضان 4 فلوس

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود، أمس، تسجيل أسعار الجازولين (البنزين)، بمشتقيه «سوبر 98» و«خصوصي 95»، انخفاضات بقيمة أربعة فلوس للتر، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، مقارنة بأسعارها خلال سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً للأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود شاملة ضريبة القيمة المضافة. وسجل سعر لتر الوقود «سوبر 98» انخفاضاً من 2.28 درهم خلال سبتمبر الجاري، إلى 2.24 درهم في أكتوبر المقبل، في حين تراجع سعر لتر الوقود «خصوصي 95» من 2.16 درهم إلى 2.12 درهم.

أما سعر لتر الديزل فسجل ارتفاعاً من 2.38 درهم خلال سبتمبر، إلى 2.41 درهم اعتباراً من أكتوبر المقبل، بارتفاع قيمته ثلاثة فلوس.