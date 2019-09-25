الهواتف الجديدة وعروض التخفيضات تحفز الإقبال على «جيتكس شوبر 2019»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولون بأن إصدارات الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء الجديدة، إضافة إلى عروض التخفيضات السعرية والقيمة المضافة تحفز على إقبال المستهلكين على معرض «جيتكس شوبر»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشارت مجموعة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، في تصريحات على هامش إطلاق الدورة الجديدة من المعرض، إلى أن نسب التخفيضات وصلت إلى 40%، وبمشاركة 37 عارضاً، فيما من المستهدف جذب ما يجاوز الـ100 ألف زائر خلال فترة المعرض.

وافتتح أعمال المعرض رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، بحضور مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري.

الدورة الحالية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمجموعة المعارض بإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، أفيناش شانبوجو، إن «الدورة الحالية لـ(جيتكس شوبر) شارك فيها 37 عارضاً من شركات إلكترونيات بالدولة، ومن تركيا وبولندا، وسنغافورة، وماليزيا، وتايوان»، لافتاً إلى أن «هناك مظاهر تنافسية كبيرة في دورة المعرض في طرح التخفيضات التي تراوح بين 20 و40% على السلع المختلفة».

وأوضح شانبوجو، أن «إصدارات الهواتف الذكية الجديدة والأجهزة القابلة للارتداء، إضافة إلى الحواسب المحمولة الجديدة من الجيل العاشر، تعد من أبرز عوامل الجذب للمستهلكين بالدورة الجديدة بالمعرض»، لافتاً إلى أن «إدارة المركز حرصت على استقرار أسعار الدخول للمعرض، وكذلك أسعار مساحات الاستئجار للشركات».

وأضاف أن «إدارة المعرض تستهدف جذب ما يتجاوز الـ100 ألف زائر للمعرض من الدولة ومن دول مجاورة، فيما يتوقع تسجيل مبيعات تماثل الدورة السابقة من المعرض»، لافتاً إلى أن «تحديد عدد أيام المعرض بخمسة أيام، وليس ثمانية أيام بشكل مماثل لدورات سابقة، يرجع لرغبة العارضين الذين يخططون لمبيعاتهم وفقاً لمعرفتهم بعمليات الإقبال من المستهلكين، وسياسات التسويق المناسبة لزيادة مبيعاتهم».

القيمة المضافة

بدوره، قال رئيس إدارة التجزئة في شركة جمبو للإلكترونيات، بانكاج كومار، إن «الشركة طرحت خلال المعرض تنزيلات مختلفة لعروض القيمة المضافة التي تشمل منح منتجات عدة بأسعار منخفضة، أو منتج هدية عند شراء منتجات أخرى، إضافة إلى تنزيلات سعرية تصل إلى 30% على سلع مختلفة، كما وفرت عروضاً عبر شراكتها مع بنك أبوظبي التجاري، يمنح المستهلكين خصماً بنسبة 10% لحاملي بطاقات البنك عند الشراء من عروض الشركة بالمعرض».

وأضاف أن «عروض التخفيضات وإصدارات الهواتف الجديدة والتي طرحت قبيل المعرض بفترة وجيزة، تعد من أبرز العوامل الجاذبة للمستهلكين خلال فترة المعرض، مع وجود عروض لتقسيط المشتريات للمستهلكين خلال فترة المعرض تصل إلى 24 شهراً».

الهواتف الذكية

من جهته، أشار مدير المبيعات في شركة «أكسيوم تيليكوم» للأجهزة الإلكترونية، عامر النحال، إلى أن التخفيضات تتجاوز 30% في المعرض، عبر عروض مختلفة، ومنها عروض للقيمة المضافة، فيما يتركز إقبال المتعاملين على إصدارات الهواتف الذكية، سواء من إصدارات «سامسونغ غالاكسي نوت 10»، أو إصدارات «آي فون 11»، أو هواتف «هواوي» و«هونر 20 برو»، خصوصاً أن تلك الإصدارات طرحت قبل المعرض بفترات ليست طويلة.

وأوضح أن «التركيز من المتعاملين شمل أيضاً أجهزة التابلت، خصوصاً أن عدداً منها يستخدم حالياً لأغراض دراسية»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزداد وتيرة المبيعات بالمعرض بنسب أكبر خلال آخر ثلاثة أيام بالمعرض، وذلك مع مواكبة تلك الأيام لفترة تسليم الرواتب للموظفين.

من جانبه، قال مدير الأسواق الجديدة في شركة «فيت بت»، للأجهزة القابلة للارتداء، بمنطقة الشرق الأوسط، فنسنت لاموروكس، إن «زيادة التنافسية بعروض الأجهزة القابلة للارتداء، سواء من خلال أساور اللياقة والصحة والساعات الذكية، رفع من شريحة إقبال المستهلكين على تلك المنتجات، خصوصاً مع تباين العروض السعرية، وطرح منتجات بأسعار منخفضة وتطوير وظائف تلك المنتجات»، لافتاً إلى أن «طرح إصدارات جديدة من تلك المنتجات وتوفيرها في الأسواق بشكل مواكب للمعرض حفز مستهلكين على الشراء، خصوصاً مع نمو الطلب العالمي على تلك المنتجات بنسب تتجاوز 15% سنوياً، وفقاً لدراسات سوقية حديثة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شرف دي جي»، راكيش مادهور: «سيحظى المتعاملون في المعرض بفرصة للاختيار من تشكيلة العروض للإصدارات الحديثة للهواتف والأجهزة الإلكترونية، مع تخفيضات كبيرة على منتجات مختلفة».

استبدال الأجهزة القديمة

تشهد الدورة الحالية من معرض «جيتكس شوبر» مبادرة «تريد إن»، لتشمل أجهزة الهاتف، والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، وتزوّد الزوار بفرصة لبيع أجهزتهم القديمة، والاستفادة من تخفيضات إضافية عند شراء أجهزة جديدة. وتهدف الفعالية إلى تشجيع الزوار على إعادة تدوير أجهزتهم الإلكترونية غير المستعملة، خلال فترة سماح طوال أيام المعرض، لمكافأتهم بمجموعة من القسائم، التي يمكن إنفاق قيمتها ضمن المعرض.

وقالت النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «المعرض يؤكد التزامه المستمر بتزويد المستهلكين من عشاق التكنولوجيا بتجارب تسوّق خاصة».