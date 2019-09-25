1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية، في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 206 مبايعات بقيمة 280 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراضٍ بقيمة 74 مليون درهم، و190 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 206 ملايين درهم.

فيما سجلت الرهونات ملياراً و281 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم، في منطقة البرشاء الثالثة.

وتصدرت «جبل علي» الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بسبعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بسبعة ملايين درهم، في منطقة مرسى دبي.