تايجر العقارية تطلق "بلو ويفز" في دبي بتكلفة 500 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع برج " بلو ويفز" في منطقة ليوان في إمارة دبي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون درهم.

ويضم المشروع 600 وحدة سكنية ومكتبية و مساحات تجارية ، إضافة إلى ممشى على امتداد 1500 متر حول المشروع و منطقة ترفيهية ، ومناطق مخصصة للعب الأطفال ،و مسبح ومواقف للسيارات، و مرافق متعددة الاستخدام ، وخدمات متنوعة.

وتتكون الوحدات السكنية من شقق ستيديو ، 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، وتقدر مساحة البناء في المشروع مليون قدم مربعة، ويتاح التملك لجميع الجنسيات.

وقال المهندس عامر الزعبي:" يأتي اطلاق مشروع " بلو ويفز" الجديد لمحدودي الدخل، مما يجذب مزيداً من الأجانب للإقامة به، مع أهمية اطلاق مشاريع عقارية نوعية تلبي الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية ".

وأضاف الزعبي:" لقد باشرنا الأعمال الانشائية في المشروع ، ومن المتوقع الانتهاء منها في مطلع عام 2022، و ستبدأ أسعار الوحدات السكنية من فئة ستوديو من 349 ألف درهم، وسيجري تقسيط قيمة الوحدات السكنية على مدار 7 سنوات".

وأعرب الزعبي عن توقعاته بأن يحقق المشروع اقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات في ظل الطلب على المشاريع العقارية النوعية في إمارة دبي، مشيراً الى أن الشركة حريصة على توفير حلول سداد مرنة على مدى سبع سنوات.

وقال إن مجموعة تايجر العقارية تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع في امارة دبي في الوقت الراهن، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذكر الزعبي أن إمارة دبي تتمتع بسمعة عالمية، وتشهد حركة اقتصادية نشطة ونمواً متواصلا في الاعمال ،خاصة بما توفره من بيئة أعمال مشجعة تجذب المستثمرين.