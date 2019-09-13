«الإمارات للشحن الجوي» تكمل 5 سنوات في خدمة بلجيكا والنرويج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت «الإمارات للشحن الجوي» ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، خمس سنوات في نقل الأدوية المصنّعة في بلجيكا، فضلاً عن نقلها أسماك السلمون الطازج من النرويج حول العالم.

وكانت «طيران الإمارات» بدأت خدمتها إلى بلجيكا والنرويج في سبتمبر 2014، حيث نقلت منذ ذلك الوقت 235 ألف طن من الشحنات، من وإلى هاتين الدولتين، مساهمة في دعم التجارة ومساعدة الشركات المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ساعدت «الإمارات للشحن الجوي» خلال الأعوام الخمسة الماضية، على نقل أكثر من 60 ألف طن من الصادرات البلجيكية، فيما أطلقت الناقلة رحلات منتظمة مخصصة للشحن إلى بروكسل، بعد فترة وجيزة من إطلاق رحلات الركاب إلى المدينة عام 2015.

وقال مدير «الإمارات للشحن الجوي» في بروكسل، بوب فاندام، إن «رحلتي الركاب اليوميتين اللتين تسيّرهما (طيران الإمارات) إلى بلجيكا بطائرات الـ(بوينغ 777-300ER)، توفران طاقة شحن تصل إلى 20 طناً، فيما تسيّر (الإمارات للشحن الجوي) ثلاث رحلات شحن أسبوعياً إلى بروكسل، بطائرات (بوينغ 777F) التي تزيد طاقتها على 100 طن لكل رحلة».

وأوضح أن «الأدوية تشكل الجزء الأكبر من صادرات بروكسل التي تنقلها (الإمارات للشحن الجوي)»، مشيراً إلى أن «العاصمة البلجيكية تعد ضمن ما يزيد على 20 وجهة تعتمد فيها الناقلة مسارات (فارما كوريدورز) التي توفر مزيداً من الحماية لهذه الشحنات الحساسة للحرارة أثناء نقلها عبر محطات معينة، ضمن شبكة الخطوط العالمية للناقلة».

وبالنسبة إلى النرويج، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» 62 ألف طن من السلمون النرويجي من أوسلو إلى الشرق الأوسط وآسيا، مساهمة في دعم اقتصاد سوق المأكولات البحرية في تلك الدولة. وأطلقت الناقلة، تلبية للطلب المتنامي على نقل السلمون، رحلة شحن أسبوعية منتظمة إلى أوسلو في أكتوبر 2016 باستخدام الـ«بوينغ 777».

وقالت مديرة «الإمارات للشحن الجوي» في النرويج، منى كونغسفيك، إن «الناقلة ساعدت منذ إطلاق خدمتها إلى أوسلو على تصدير السلمون النرويجي على رحلات الركاب، وعلى تلك المخصصة للشحن».