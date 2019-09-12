«تعاونية الاتحاد» تدير مشروعاً تجارياً وسكنياً في أم القيوين بـ 52 مليون درهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» ستتولى إدارة مشروع تجاري وسكني لـ«تعاونية أم القيوين»، يتم إنشاؤه على مساحة بناء إجمالية تبلغ 201 ألف و707 أقدام مربعة.

وأضاف أن المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في أم القيوين، تم توقيع عقد إنشائه مع «شركة العابر للمقاولات» بكلفة إجمالية تبلغ 52 مليون درهم، ويقام في منطقة «السلمة 3» بالإمارة، بجانب سوق الخضار والفواكه، متوقعاً الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح أن المشروع يعد بمثابة تجربة جديدة لـ«تعاونية الاتحاد» في إدارة هايبرماركت خارج سوق دبي، وذلك من خلال تولي إدارة «تعاونية أم القيوين».

وذكر أن المشروع يتكون من سرداب وثلاثة طوابق أحدها أرضي، ويضم 15 محلاً تجارياً و70 شقة سكنية، إضافة إلى 233 موقف سيارات، إضافة إلى هايبرماركت لـ«تعاونية أم القيوين».