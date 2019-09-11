«ريبورتاج»: عرض الـ «تاون هاوس» في «رُكان» حقيقي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت شركة «ريبورتاج» العقارية، ومقرها دبي، أن العرض الترويجي المرتبط بمشروع «رُكان» في منطقة «وادي الصفا 7»، القريبة من المرابع العربية حقيقي، لافتة إلى أنها شريك لشركة «كونتيننتال» صاحبة الأرض والمسجل المشروع باسمها.

وكانت وردت إلى «الإمارات اليوم» استفسارات من مستثمرين عقاريين، تتعلق بجدية عرض تطرحه الشركة، لبيع وحدات سكنية من فئة «تاون هاوس» «على المخطط» بسعر 550 ألف درهم للوحدة.

وأوضحت «ريبورتاج» أن الأرض ومشروع «رُكان» مسجلان لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ عام 2018، تحت اسم شركة «كونتيننتال» ومقرها دبي، لافتة إلى أن «كونتيننتال» دخلت منذ فترة في شراكة مع «ريبورتاج»، وتنازلت عن حصة من أرض كبيرة تملكها، فيما نص عقد الاتفاق على تعيين «ريبورتاج» مطوراً فرعياً والمقاول الرئيس للمشروع.

وأكدت «ريبورتاج» أن العرض المرتبط بالمشروع حقيقي، وأنه تم بيع 90% من المرحلة الأولى المكونة من 61 وحدة «تاون هاوس» خلال أربعة أيام فقط.

وأرجعت الشركة انخفاض سعر الوحدات السكنية من فئة «تاون هاوس» في مشروع «رُكان» إلى عوامل عدة، أولها ظروف السوق والتنافسية الكبيرة فيه، لافتة إلى أنها هي المطور الفرعي والمقاول الرئيس أيضاً للمشروع، ما قلل الكلفة، وانعكس بالتالي على المستهلك النهائي، فضلاً عن أنها حصلت على الأرض من المطور الرئيس بسعر جيد، انعكس على الكلفة.

وأشارت «ريبورتاج» إلى أسباب أخرى خفضت السعر في المشروع، منها رغبتها في تقديم منتج ابتكاري يتماشى مع استراتيجية دبي في تقديم مثل هذه المشروعات التي تراعي الكلفة مع جودة الحياة، موضحة أنها قدمت نموذجاً في استغلال المساحات بطريقة هندسية، وقدمت من خلال هذا النموذج وحدة سكنية «تاون هاوس» مكونة من غرفة نوم واحدة بحديقة، وموقف سيارات، بسعر معقول.

وشددت الشركة على أن ما أثار الاستفسارات حول المشروع، هو الترويج الذي روج له بعض سماسرة العقارات، والمتعلق بسعر الوحدة السكنية عند الدفع نقداً، مؤكدة أنها لم تعلن عن انخفاض سعر الوحدة السكنية عند الدفع نقداً، وأن السعر المعلن من قبل الشركة هو 550 ألف درهم لوحدة «تاون هاوس» مكونة من غرفة واحدة بمساحة 1060 قدماً مربعة بحديقة، في حين يبلغ سعر وحدة «تاون هاوس» المكونة من غرفتين 850 ألف درهم، وبمساحة 1970 قدماً مربعاً تشمل الحديقة وموقف سيارات.

ولفتت الشركة إلى أن الأسعار المعلنة من قبلها ترويجية، وتتعلق بالمرحلة الأولى فقط، لكن ليس معنى ذلك أنها لن تقدم أسعاراً مغرية مع طرح مراحل جديدة، متوقعة أن تظل أسعارها ضمن نطاق «الأرخص» في دبي في فئة «تاون هاوس».

وكشفت أن من المقرر طرح المرحلة الثانية من المشروع في أكتوبر 2019، وبسعر يبلغ 590 ألف درهم لوحدة «تاون هاوس» المكونة من غرفة وصالة، و890 ألف درهم للوحدة المكونة من غرفتين.

«أراضي دبي»: المشروع مسجّل

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع «ركان» للمطور العقاري «كونتيننتال» ومقرها دبي، مسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري بتاريخ 2014، وأن المشروع، ويحمل حساب ضمان معتمد لدى البنك العربي الإفريقي.

ودعت الدائرة المستثمرين إلى التوجه للمنصات الرسمية، مثل منصة «دبي ريست» لمعرفة تفاصيل أي مشروع عقاري، وتحميل تطبيق «دبي ريست»، معتبرة إياه مرجعية للوقوف على بيانات أي مشروع عقاري في الإمارة.