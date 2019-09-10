«دبي للسياحة» تروّج للإمارة في السوق الروسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، سلسلة اجتماعات استراتيجية مع شركات سياحة وإعلام في روسيا، خلال الأسبوع الماضي، لتسليط الضوء على الأداء الإيجابي لقطاع السياحة في دبي في النصف الأول من عام 2019، إضافة إلى اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الرئيسة، ومعالم الجذب السياحية الجديدة فيها، فضلاً عن استعراض حملات التسويق التي تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية من سادس أكبر سوق مصدّرة للزوّار إلى دبي.

وأفادت «دبي للسياحة» بأن هذه الاجتماعات التي عقدت في كل من موسكو وسان بطرسبرغ، تعتبر امتداداً لأنشطة مماثلة تقوم بها للتواصل مع الشركاء ووسائل الإعلام في الأسواق الرئيسة والناشئة، من أجل زيادة الوعي بدبي، باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين من حول العالم.

والتقى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري، رئيس الوفد، عصام كاظم، مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة وكبار المحررين المتخصصين في مجالي السياحة والسفر، واستعرض استراتيجية السياحة 2022-2025 الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة الأكثر زيارة على مستوى العالم، وترسيخ مكانتها كأكثر وجهة سياحية موصى بزيارتها، وكذلك المدينة التي تشهد أعلى معدلات زيارات متكررة.

وقال كاظم إنّ حركة السياحة الروسية أسهمت في تحقيق الإمارة لنتائج جيدة، مشيراً إلى العودة القوية للزوار من روسيا إلى دبي خلال عام 2018، والتي يعود الفضل فيها إلى تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول عند الوصول لأحد منافذ الدولة، ما أسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للتدفقات السياحية الروسية خلال النصف الأول من عام 2019.

واستعرض آخر المستجدات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى إعطاء لمحة عن خطط دبي للنمو المستقبلي، وكذلك مبادرات دبي للسياحة، والمشروعات الجديدة.

وأكد كاظم أن هذه اللقاءات التي تسهم في زيادة الوعي حول قدرات دبي السياحية، من شأنها تعزيز ثقتنا بقدرة الشركاء في جميع هذه الأسواق الاستراتيجية على الترويج لما تمتلكه دبي من تجارب استثنائية تلهم الزوّار.