إنجاز 4243 مبنى جديداً في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، بلغ 4243 مبنى جديداً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمعدل وصل إلى نحو 606 مبانٍ شهرياً، و20 مبنى يومياً.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، الى أن شهر مارس سجل أعلى معدل للمباني المنجزة وصل إلى 990 مبنى تلاه يوليو بـ736 مبنى، موضحة أن الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على نسبة 85.5% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2019، بإجمالي 3627 مبنى.

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، أمس، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصل الى 4243 مبنى، بمعدل إنجاز بلغ نحو 606 مبانٍ جديدة شهرياً، و20 مبنى يومياً.

وبحسب البيانات الصادرة عن بلدية دبي، بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال يناير الماضي، 389 مبنى، فيما بلغ خلال فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، في حين سجل أبريل 638 مبنى. وأوضحت البيانات أن إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو وصل إلى 588 مبنى، مقابل 394 مبنى في شهر يونيو، فيما سجل يوليو إنجاز 736 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة توزعت بين 2504 مبانٍ لـ«فلل استثمارية»، و1123 مبنى لـ«فلل خاصة»، و198 «مبنى نسب طابقية»، و189 «مبنى متعدد الطوابق»، في حين بلغ عدد مباني المنشآت العامة 135 مبنى، والمباني الصناعية 94 مبنى.

وأشارت إلى أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، مستحوذة على نسبة 59%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 26.5%، ثم مباني نسب الطابقية بنسبة 4.7%، فيما بلغت حصة المباني المتعددة الطوابق 4.5%، ومباني المنشآت العامة 3.2%، والمباني الصناعية 2.2%.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 85.5% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019، بمعدل 3627 مبنى.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي ككل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20.33%، مقارنة بعام 2017.

مارس الماضي سجل أعلى معدل للمباني المنجزة مع 990 مبنى.