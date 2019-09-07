"دبي إكس بي": إعادة هيكلة جدول الرواتب مرحلي ومراس تتحمل فارق رواتب المواطنين

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

كشفت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» المتخصصة في قطاع التسلية والترفيه، المساهمة العامة والمدرجة في سوق دبي المالي، أن إعادة الهيكلة لجدول الرواتب لموظفي الشركة هي إجراءات مرحلية ووقتية بهدف ضبط النفقات التشغيلية للشركة .

وأشارت في تصريحات لـ "الإمارات اليوم"، أن قرار تخفيض الرواتب شمل جميع موظفي الشركة بلا استثناء، بدءاً من الرئيس التنفيذي وصولا لأقل موظف راتباً، وبنسب تتراوحت ما بين 15% إل 40% شملت الرواتب والحوافز والمزايا الممنوحة للموظفين.

إلى ذلك أكد مسؤول في مجموعة مراس القابضة وهي شريك في الشركة أنها قررت تحمل فارق تكاليف تخفيض الرواتب والمزايا للمواطنين في الشركة انطلاقا من دعمها للتوطين.

وتفصيلاً كشف مصدر مسئول بشركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» المتخصصة في قطاع التسلية والترفيه، المساهمة العامة والمدرجة في سوق دبي المالي، أن إعادة الهيكلة لجدول الرواتب لموظفي الشركة هي إجراءات مرحلية ووقتية تخضع لعامل مراجعة التكاليف من قبل الشركة لتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن الشركة في الفترات الماضية كانت تعطي حوافز ومزايا لموظفيه، ولكن التحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية حالت دون ذلك، حيث وصل الأمر إلى ضرورة وضع خطة حتى تستمر الشركة في عملها وتحافظ عل كوادرها، مطالباً العاملين بتحمل هذه المرحلة للمحافظة على الاستمرارية في السوق.

ولفت أن من حق الشركة في حال تحقيق خسائر أن تنظر في ضبط نفقاتها التشغيلية بما يضمن تحقيق متوقعاً تحسن الوضع خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع ضبط النفقات التشغيلية وهو ما يمكن معه تحسن الرواتب لموظفي الشركة مستقبلاً.

وإلى ذلك أكد المصدر، أنه بالنسبة للمواطنين العاملين في الشركة، تم الاجتماع بهم من قبل الرئيس التنفيذي للشركة حرصاً على الشفافية ولضمان الرد على استفساراتهم، وذلك لأهمية الاحتفاظ بالكادر المواطن بالنسبة للشركة، ولكن مع ضمان وضع مريح لهم بالتزامن مع هذا التعديل الأخير لسلم الرواتب والحوافز والعلاوات.

وأضاف: "أنه عل الرغم من إعادة هيكلة الأمور المالية في الشركة عدة مرات منذ تسلم الإدارة الحالية لمنصبها في العام ٢٠١٧، إلا أنه لم يتم إلغاء اي عقد مواطن".

مراس تتحمل تكلفة الرواتب للموظفين المواطنين

وفي ها السياق أكد مسئول في مجموعة مراس القابضة وهي شريك في الشركة أنها قررت تحمل فارق تكاليف تخفيض الرواتب والمزايا للمواطنين في الشركة انطلاقا من دعمها للتوطين.

وإلى ذلك قال المصدر المسئول في شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس»، أن الشركة مستمرة في عملية دعم وتأهيل المواطنين لمواكبة التطورات في القطاع الترفيهي عن طريق ارسالهم لبرامج متخصصة في القطاع الترفيهي بشكل سنوي إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح المصدر، أن قرار تخفيض الرواتب شمل جميع موظفي الشركة بلا استثناء على العكس مما يتم الترويج له، وهو أن البعض فقط تم تخفيض رواتبهم، مؤكدا على أن كل الموظفين تم عليهم تطبيق سلم الرواتب والعلاوات الجديد، لافتاً أن التعديل الأخير لسلم الرواتب والعلاوات شمل تخفيضاً على العقود والعلاوات والمزايا لجميع الموظفين بدءاً من الرئيس التنفيذي وصولا لأقل موظف راتباً، ومن المزايا والبدلات المشمولة بالتخفيض التذاكر السنوية المستحقة للعاملين، وبدلات التعليم للابناء وبدل المتعلقة بالاتصالات (الهاتف) بنسبة تتراوح ما بين 15% إل 40%، ولم يتم التخفيض بنسب متساوية على الجميع، إنما تم على حسب طبيعة عمل كل موظف، إذ لم يكن بنسب واحدة عل جميع الموظفين.

وبيًن المصدر، أن التعديل الأخير لنظام الرواتب، تم إعادة جدولته بطريقة تتناسب مع الرواتب الموجودة في قطاع الترفيه والضيافة وتتماشى مع تخفيض الكلفة التشغيلية، الذي تتبناه الإدارة كشركة مدرجة بالسوق المالية المحلية تهدف إلى تحقيق الربح مستقبلاً، لافتاً إلى أن على الرغم من ذلك، فرواتب الموظفين بالشركة بعد التعديل تزيد بنسبة ٢٠٪؜ أعلى من السوق المحلي.