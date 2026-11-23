صورة 0 من 3 خميس المهيري: التدرّج الوظيفي يمنح المرشح الخبرة اللازمة للمناصب الأعلى. أحمد الكندري: جهة مركزية ترصد مهارات المستقبل، وتضع برامج للتدريب عليها. فاروق المعيني: الابتعاث يؤهّل كوادر وطنية للعمل في التخصصات الإسعافية.

عماد الدين خليل - دبي

حدّد مسؤولون في إدارات الموارد البشرية بجهات حكومية في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، خمسة تحديات رئيسة تواجه استقطاب الكفاءات، وتحدّ من فرص الباحثين عن عمل في حكومة دبي، تشمل ندرة الشهادات المهنية والتخصصية اللازمة لبعض الوظائف، وتطلّع بعض المرشحين إلى مناصب ورواتب أعلى من مستوى خبراتهم، وضعف الاستقرار الوظيفي جراء سرعة انتقال الموظفين بين الجهات، وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في بعض التخصصات، إلى جانب صعوبة مواءمة أعداد المتقدمين والمتقدمات مع احتياجات بعض الوظائف الميدانية.

وطرح المسؤولون، على هامش ملتقى «الموارد البشرية 2026» الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، مقترحات لتحسين الاستقطاب، أبرزها تعزيز التأهيل المهني، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمواءمة مهارات المرشحين وخبراتهم مع متطلبات الوظائف المطروحة، وإنشاء جهة مركزية تتولى تحديد المهارات التي ستحتاج إليها الجهات الحكومية، ووضع برامج ودورات تدريبية قصيرة لموظفي حكومة دبي لاكتسابها.

الشهادات والخبرات المهنية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، خميس بطي المهيري، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة تفرضها متطلبات العمل، مشيراً إلى أهمية تحديد المجالات التي يمكن لكل جهة حكومية الاستفادة منه فيها، بحسب طبيعة كل وظيفة. وأوضح أن تطبيقاته تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتسريع الإنجاز، وتحسين دقة النتائج، كما تساعد على استشراف الاحتياجات المستقبلية وتحديد الأهداف والتخطيط لتحقيقها.

وأوضح أن ندرة الشهادات المهنية والتخصصية من أبرز تحديات الاستقطاب، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى تعيين مرشحين يجمعون بين المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والخبرات اللازمة، بما يمكّنهم من مباشرة مهامهم بكفاءة، ويقلّل الوقت اللازم لتدريبهم بعد التعيين.

ومن بين الأمثلة،

ذكر مؤهلات «CIPD» في الموارد البشرية، إلى جانب الشهادات المهنية المتخصصة في المجالات المالية والتدقيق، داعياً الباحثين عن عمل إلى تعزيز جاهزيتهم المهنية بالحصول على الشهادات التي تتوافق مع متطلبات الوظائف التي يستهدفونها.

وأشار إلى أن بعض المرشحين يتطلعون، منذ بداية مسيرتهم المهنية، إلى مناصب ورواتب تتجاوز مستوى خبراتهم وإلمامهم بطبيعة العمل. وأكد أهمية التدرّج الوظيفي واكتساب الخبرة قبل الانتقال إلى مستويات أعلى، موضحاً أن اتساع الفجوة بين توقعات المرشح ومتطلبات الوظيفة قد يؤدي إلى شعوره بالإحباط، ويحدّ من قدرته على الاستمرار فيها. ولفت إلى أن بعض الموظفين ينتقلون إلى جهات أخرى بعد سنة أو سنتين من تعيينهم، سعياً إلى رواتب أعلى أو مزايا وظروف عمل أفضل. وأوضح أن سرعة الانتقال تمثّل تحدياً للجهة التي استثمرت في تدريب الموظف وتطويره، وللموظف نفسه الذي يحتاج إلى الاستقرار مدة كافية لاكتساب الخبرة.

واقترح المهيري تطوير آليات الاستقطاب والتوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمطابقة مهارات المرشحين وخبراتهم مع متطلبات الوظائف، بالتنسيق بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات الحكومية ومنصة «دبي كارير».

المهارات المستقبلية

وقال مدير إدارة الخدمات المساندة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أحمد عيسى الكندري، إن تسارع التغيّر في طبيعة الوظائف والمهارات التي تحتاج إليها الجهات الحكومية يزيد صعوبة العثور على الكفاءات المتخصصة. واقترح إنشاء جهة مركزية ترصد توجهات سوق العمل، وتحدّد المهارات التي ستحتاج إليها حكومة دبي مستقبلاً، وتعدّ برامج ودورات قصيرة لتدريب الموظفين عليها.

وأوضح أن جهات حكومة دبي تضم وحدات تنظيمية تعمل في مجالات مشتركة، منها الموارد البشرية وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية والعقود والمشتريات، ما يتيح للجهة المركزية المقترحة توحيد المعارف والمواد التدريبية والمتطلبات والسياسات المرتبطة بهذه المجالات.

وأشار إلى أن المنافسة بين الدوائر الحكومية على استقطاب الكفاءات تمثّل تحدياً آخر، فقد تستثمر جهة في تدريب موظف وتأهيله وتطوير مهاراته، ثم تفقده عندما ينتقل إلى جهة حكومية أخرى تتيح له فرصة وظيفية أفضل. ويمنح هذا الانتقال الموظف فرصة للعمل في بيئة جديدة، ويتيح للجهة التي تستقطبه الاستفادة من خبرته.

ولفت إلى أن توقعات الموظفين باتت تشمل، إلى جانب الراتب وبيئة العمل، متطلبات أخرى تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة، مشيراً إلى أن تعديل القوانين واللوائح المنظمة للعمل يستغرق وقتاً، ويتطلب إجراءات. وأكد أهمية الموازنة بين تطلعات الموظفين ومتطلبات العمل الحكومي، بما يساعد الجهات على مواكبة المتغيرات والاحتفاظ بالكفاءات.

واستعرض الكندري مبادرة «المساعد الذكي» التي نفّذتها المؤسسة لمساعدة الراغبين في بناء منازلهم، عبر تعريفهم بالمزايا والتحديات المرتبطة بالبناء، ومساعدتهم في إعداد الرسومات وتقدير كلفة المشروع.

الوظائف الميدانية

وقال رئيس قسم الموارد البشرية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فاروق المعيني، إن المؤسسة تواجه صعوبة في استقطاب الكفاءات المتخصصة في المجالات الإسعافية، خصوصاً من المواطنين، بسبب محدودية أعداد المتخصصين على مستوى الدولة، وعدم كفاية مخرجات مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل في هذه المجالات.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على معالجة هذا النقص من خلال برامج الابتعاث والرعاية الدراسية، لتأهيل مواطنين في التخصصات الإسعافية واستقطابهم للعمل لديها بعد استكمال دراستهم، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة تلبي احتياجات القطاع.

وأضاف المعيني أن التفاوت بين أعداد المتقدمين والمتقدمات في سوق العمل يصعّب تلبية احتياجات بعض الوظائف، خصوصاً الوظائف الإسعافية والهندسية التي تتطلب أداء مهام ميدانية.

الفلاسي: تقييم الأداء السنوي بالذكاء الاصطناعي محل دراسة

عبدالله الفلاسي. من المصدر

أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء السنوي لموظفي حكومة دبي مازال «محل دراسة»، وأوضح أن الدائرة بدأت قبل نحو عامين دراسة تطوير نظام إدارة الأداء، وأن تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي دفعها إلى إعادة الدراسة من بدايتها.

وقال الفلاسي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش ملتقى «الموارد البشرية 2026»، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتيح أدوات أكثر دقة لقياس إنتاجية الموظف وتوثيق إنجازاته، بما قد يقلّل الخلافات مع مسؤوله المباشر بشأن التقييم السنوي.

وأوضح أن الملتقى يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ومواكبة التشريعات لهذا التطور، وحماية حقوق الموظفين، وأكد أن آليات التظلم متاحة على مستوى الجهة الحكومية وأمام اللجان المركزية، سواء صدر القرار عن نظام آلي أو عن شخص.

وأشار إلى أهمية القدرة على طرح الأسئلة المناسبة وتحليل البيانات نقدياً، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن التوجه الحالي يركّز على تدريب الموظفين، وإتاحة تجربة هذه الأدوات ضمن المعايير المعتمدة.